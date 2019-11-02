Областное ДРСУ продолжит реконструкцию въезда в аэропорт

ОГКУ «Томскавтодор» заключило контракт с ГУП «Областное ДРСУ» на работы по второму этапу реконструкции въезда в томский аэропорт «Богашево». Об этом сообщает «Интерфакс».





«Начальная (максимальная) цена контракта составляла 379,8 млн рублей, ДРСУ выполнит работы за 376 млн рублей. В торгах также принимало участие томское АО «Консалтингстройинвест», однако его предложение оказалось выше», — говорится в сообщении.