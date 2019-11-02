Добрые новости
02 ноября,
2019
1
фото
Новости

Областное ДРСУ продолжит реконструкцию въезда в аэропорт

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

ОГКУ «Томскавтодор» заключило контракт с ГУП «Областное ДРСУ» на работы по второму этапу реконструкции въезда в томский аэропорт «Богашево». Об этом сообщает «Интерфакс».


«Начальная (максимальная) цена контракта составляла 379,8 млн рублей, ДРСУ выполнит работы за 376 млн рублей. В торгах также принимало участие томское АО «Консалтингстройинвест», однако его предложение оказалось выше», — говорится в сообщении.

Областное ДРСУ продолжит реконструкцию въезда в аэропорт

Напомним, общая стоимость двух этапов проекта оценивалась в 300 млн рублей. В первый этап, завершенный в 2019 году (подрядчик - ООО «РСУ-8»), было вложено 30,4 млн рублей. Таким образом, стоимость работ в целом вырастет относительно начальной сметы на 35 %, до 406,4 млн рублей.


Ранее сообщалось, что масштабные изменения томского аэропорта начнутся с 2020 года. К новенькой парковке на 130 мест обещают добавить еще одну на 200 машин. В планах также реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, строительство нового терминала и реконструкция фасада.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.