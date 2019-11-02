Областное ДРСУ продолжит реконструкцию въезда в аэропорт
ОГКУ «Томскавтодор» заключило контракт с ГУП «Областное ДРСУ» на работы по второму этапу реконструкции въезда в томский аэропорт «Богашево». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Начальная (максимальная) цена контракта составляла 379,8 млн рублей, ДРСУ выполнит работы за 376 млн рублей. В торгах также принимало участие томское АО «Консалтингстройинвест», однако его предложение оказалось выше», — говорится в сообщении.
Напомним, общая стоимость двух этапов проекта оценивалась в 300 млн рублей. В первый этап, завершенный в 2019 году (подрядчик - ООО «РСУ-8»), было вложено 30,4 млн рублей. Таким образом, стоимость работ в целом вырастет относительно начальной сметы на 35 %, до 406,4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что масштабные изменения томского аэропорта начнутся с 2020 года. К новенькой парковке на 130 мест обещают добавить еще одну на 200 машин. В планах также реконструкция взлетно-посадочной полосы томского аэропорта, строительство нового терминала и реконструкция фасада.
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