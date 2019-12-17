Область VS город: кто будет делать проекты развязок на южном выезде из Томска?

Власти Томской области предлагают принять закон, предполагающий передачу Томской области от Томска прав на исполнение функций заказчика проектирования двух крупных развязок на южном выезде из Томска. Возможно, это связано с неудачами мэрии с проектом реконструкции железнодорожного переезда в микрорайоне Степановка, который не может пройти госэкспертизу два года подряд.

Ранее, на встрече с томичами, организованной Клубом активных горожан, заместитель губернатора Евгений Паршуто проговорился, что областная администрация уже работает над развязкой на площади Южной. «Скажу по секрету, мы работаем над развязкой на площадях Южной и Транспортной, потому что развязка на 76-м километре не принесет ровным счетом ничего, многие из вас это понимают. Что касается юга, у нас меньше опасений. У нас больше опасений по северу. Пока нет решения, как развязать территорию Соснового Бора, развязки на Северск и Кузовлевский тракт», — сказал месяц назад главный архитектор Томской области.