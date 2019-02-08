Обладминистрация возьмет под свой контроль определение границ исторического поселения Томска

Нам не удалось решить эту задачу в 2018 году, хотя мы провели Градсовет с участием трех академиков строительных наук и архитектуры. Приняли решение о согласительной процедуре дальнейшего движения по этому вопросу. Сейчас мы ведем переговоры с мэром Томска о том, что эту работу можно сделать за счет государственного заказа, учитывая привлечение общественного внимания к этому вопросу и позицию министерства культуры, — рассказал на пресс-конференции главный архитектор Томской области Евгений Паршуто.

Он считает, что с подрядчиками ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы и субподрядчиком из Вологды ООО «Валбэк-Ру», которые проделали огромную работу, необходимо рассчитаться. В судебном порядке или путем мирного соглашения, по мнению заместителя губернатора, это неважно. «А дальше в идеале было бы здорово, если бы это был наш подрядчик — «Сибирский институт спецпроектреставрации». Этот институт занимался этим десятки лет. И какой-то иноземный «Валбэк» нам никогда не сделает то, что действительно нам нужно для сохранения и развития города. И у «Валбэка» все материалы исследовательские на основе работ Сибспецпроектреставрации. 90% точно. И если мы не выйдем из правового тупика, то финансовую часть обладминистрация может закрыть. Пока проекта нет. И раз мэр попросил губернатора вмешаться в ситуацию, то мы можем стать заказчиком разработки проекта границ исторического поселения Томска», — сообщил журналистам замгубернатора.





То есть фактически главный архитектор Томской области публично заявил, что обладминистрация намерена утвердить лишь те границы исторического поселения, которые позволят вести новую застройку там, где захочется.