Обладминистрация возьмет под свой контроль определение границ исторического поселения Томска
Областная администрация возьмет на себя проблему определения границ исторического поселения Томска. Со слов заместителя губернатора Евгения Паршуто, об этом мэр Томска Иван Кляйн попросил главу региона Сергея Жвачкина.
В планах администрации Томской области — очистить от аварийного жилья центр города для новой застройки. Без определения границ исторического поселения это невозможно сделать, считает Евгений Паршуто.
Нам не удалось решить эту задачу в 2018 году, хотя мы провели Градсовет с участием трех академиков строительных наук и архитектуры. Приняли решение о согласительной процедуре дальнейшего движения по этому вопросу. Сейчас мы ведем переговоры с мэром Томска о том, что эту работу можно сделать за счет государственного заказа, учитывая привлечение общественного внимания к этому вопросу и позицию министерства культуры, — рассказал на пресс-конференции главный архитектор Томской области Евгений Паршуто.
Он считает, что с подрядчиками ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ) из Москвы и субподрядчиком из Вологды ООО «Валбэк-Ру», которые проделали огромную работу, необходимо рассчитаться. В судебном порядке или путем мирного соглашения, по мнению заместителя губернатора, это неважно. «А дальше в идеале было бы здорово, если бы это был наш подрядчик — «Сибирский институт спецпроектреставрации». Этот институт занимался этим десятки лет. И какой-то иноземный «Валбэк» нам никогда не сделает то, что действительно нам нужно для сохранения и развития города. И у «Валбэка» все материалы исследовательские на основе работ Сибспецпроектреставрации. 90% точно. И если мы не выйдем из правового тупика, то финансовую часть обладминистрация может закрыть. Пока проекта нет. И раз мэр попросил губернатора вмешаться в ситуацию, то мы можем стать заказчиком разработки проекта границ исторического поселения Томска», — сообщил журналистам замгубернатора.
То есть фактически главный архитектор Томской области публично заявил, что обладминистрация намерена утвердить лишь те границы исторического поселения, которые позволят вести новую застройку там, где захочется.
Напомним, что скандал с определением границ исторического поселения Томска докатился до Кремля. Об этой проблеме председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов рассказал на Совете по культуре и искусству при президенте Российской Федерации.
В настоящее время спор между мэрией и авторами проекта границ исторического поселения Томска из Москвы и Вологды рассматривает 7 арбитражный апелляционный суд.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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