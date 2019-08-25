Объездную дорогу возле села Зоркальцево отремонтировали за 131 млн рублей

В Томской области отремонтировали объездную дорогу у села Зоркальцево. Об этом сообщает обладминистрация региона.







По данным пресс-службы, на ремонт дороги протяженностью 4,3 км потратили 131, 64 млн рублей. Ремонтные работы входят в нацпроект «Безопасные и качественные дороги».







За эти деньги подрядчики отфрезеровали старое дорожное покрытие и укрепили обочины, после чего уложили два слоя прочного асфальтобетона и нанесли разметку проезжей части с применением термопластика. Также дорожники обустроили съезды на прилегающие территории и установили новое барьерное ограждение.







«В сравнении с обычным асфальтобетоном щебеночно-мастичный в совокупности с инновационными лентой и смесями обеспечивает более высокую устойчивость к разрушениям. В результате повышаются долговечность покрытия и коэффициент сцепления с автодорогой, а также при эксплуатации снижаются шум и эффект аквапланирования», — сказал замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.







«Подрядчик — областное ДРСУ — выполнил обязательства по досрочному завершению ремонтных работ на объездной дороге к ежегодному международному фестивалю-конкурсу «Праздник топора». В эти дни он проходит в парке «Околица» в селе Зоркальцево», — из сообщения обладминистрации.





По данным обладминистрации, в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области будут отремонтированы свыше 20 объектов общей протяженностью более 112 км. Регион направит на это свыше 2,55 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — федеральные средства.





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