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17 декабря,
2019
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О «темной стороне Вселенной» расскажет профессор Токийского университета в ТПУ

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Профессор Токийского университета Сергей Кетов выступит в ТПУ с лекцией «Темная сторона Вселенной», сообщает пресс-служба университета. Послушать рассказ ученого об устройстве космоса можно будет 18 декабря в главном корпусе Политеха.

О «темной стороне Вселенной» расскажет профессор Токийского университета в ТПУ

Спикер в популярной форме расскажет о современной научной картине темной стороны Вселенной, ее роли в познании окружающего мира, — говорится в сообщении. – Отдельное внимание участники встречи уделят современным исследованиям дальнего космоса. Гости лекции смогут больше узнать о темной энергии и материи, составе и причинах появления черных дыр и разберут причины космологической инфляции ранней Вселенной.

Сергей Кетов ведет исследования в области теоретической физики, космологии и происхождения раннего развития Вселенной. Кетов является профессором Токийского университета, Ганноверского университета имени Готфрида Вильгельма Лейбница в Германии, Мэрилендского университета в США и Томского политехнического университета.

Лекция ученого начнется 18 декабря в 14:15 часов в главном корпусе ТПУ по адресу: пр. Ленина, 30. 

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