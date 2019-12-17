О «темной стороне Вселенной» расскажет профессор Токийского университета в ТПУ

Спикер в популярной форме расскажет о современной научной картине темной стороны Вселенной, ее роли в познании окружающего мира, — говорится в сообщении. – Отдельное внимание участники встречи уделят современным исследованиям дальнего космоса. Гости лекции смогут больше узнать о темной энергии и материи, составе и причинах появления черных дыр и разберут причины космологической инфляции ранней Вселенной.