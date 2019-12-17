О «темной стороне Вселенной» расскажет профессор Токийского университета в ТПУ

Профессор Токийского университета Сергей Кетов выступит в ТПУ с лекцией «Темная сторона Вселенной», сообщает пресс-служба университета. Послушать рассказ ученого об устройстве космоса можно будет 18 декабря в главном корпусе Политеха.
Сергей Кетов ведет исследования в области теоретической физики, космологии и происхождения раннего развития Вселенной. Кетов является профессором Токийского университета, Ганноверского университета имени Готфрида Вильгельма Лейбница в Германии, Мэрилендского университета в США и Томского политехнического университета.
Лекция ученого начнется 18 декабря в 14:15 часов в главном корпусе ТПУ по адресу: пр. Ленина, 30.