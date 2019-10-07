Нужна ли детская площадка в Сквере памяти жертв политических репрессий?

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За 8 из 20 общественных пространств должны будут проголосовать томичи до 1 ноября 2019 года. Именно на эти места и пойдут федеральные деньги в рамках программы «Формирование современной городской среды». На сегодня выбрано по пять мест в каждом из четырех районов города. Каждый четверг в офисе ОНФ на Карла Маркса проходят обсуждения территорий, которые в первую очередь надо облагородить. Заместитель начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Наталья Цветкова честно призналась, что дизайн-проекты благоустройства подготовить еще не успели, потому как еще не закончены работы этого сезона. Возможно, что это и к лучшему, так как у общественности есть возможность реально внести свои пожелания, а не пытаться исправить уже готовые решения.

Фото: Виктория Мучник

Так, например, собравшиеся в ОНФ единогласно решили, что детская площадка в Сквере памяти жертв политический репрессий напротив мэрии не нужна. Рядом — Городской сад и площадь Ново-Соборная, где есть пространство для развлечения детей. А вот добавить фонарей и продлить благоустройство этой территории в сторону склона можно, считают общественники. У соседствующего рядом со сквером Томского мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» о пожеланиях по реконструкции места памяти никто не спросил. Директор музея Василий Ханевич узнал от ТВ2, что у мэрии есть планы что-то улучшить в сквере.

Фото: Виктория Мучник

При рассмотрении проекта сквера имени А.С. Пушкина на проспекте Ленина томичи предложили провести конкурс на дизайн фотозоны у стены ЗАГСа. Предоставленный проект показался собравшимся не современным и не соответствующим духу студенческого Томска. Общественники предложили привлечь к благоустройству территории бизнес, чтобы прилегающие к объектам общепита территории были выполнены в едином стиле. И привлечь к проектированию Сибирский центр дизайна при ТГУ для благоустройства территории в самом центре города.

Фото: Виктория Мучник

При обсуждении проекта обустройства многофункциональной спортивной площадки по ул. Сибирская, 64/1 общественники рекомендовали предусмотреть беговые дорожки из резиновой крошки. В целом все согласились, что будет уместно рядом со спортивным центром «Сибиряк» сделать летнюю площадку для тренировок. В настоящий момент в этом спорткомплексе занимается до 38 тысяч человек в год. В этом районе Томска практически нет мест для занятия спортом, а на территории, где предполагается разместить площадку, сейчас находится пустырь.

Спортплощадку немного меньших размеров мэрия предлагает сделать и на Сибирской 104, 7. Ни у кого из собравшихся эта здравая идея не вызвала вопросов.

И последний объект по Советскому району, который будет выставлен на рейтинговое голосование, тротуар у домов по Фрунзе, 116-126. Его внесли по многочисленным просьбам жителей этих домов, которые устали воевать за место для пещеходов с любителями парковаться на газонах.

Фото: Виктория Мучник