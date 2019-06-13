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13 июня,
2019
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Новый студенческий кампус будет построен на левом берегу Томи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Студенческий кампус,  в котором разместятся 20 тысяч студентов всех вузов Томска, будет построен на левом берегу Томи, заявил глава региона Сергей Жвачкин на открытии съезда главных архитекторов РФ.

Новый студенческий кампус будет построен на левом берегу Томи

Новый студенческий городок будет построен в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. По словам губернатора, этот сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен стать частью городской среды, города-университета, каким является Томск.


«Я посоветовался с нашими архитекторами и строителями, ректорами и студентами – и все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Я считаю, что живописное место на берегу реки, давшей имя Томску, по праву должно принадлежать университетам и студентам. На левобережье есть размах и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более что левобережье расположено напротив главных томских университетов. И мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с коммунальным».


На открытии Архитектурного форума губернатор заявил о своем решении провести международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию строящегося в Томске студенческого кампуса.


«Приглашаю все ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья, приглашаю каждого из вас воплотить в этом проекте самые смелые идеи. А победит тот проект, который выберет и экспертное сообщество, и сама молодежь, ради которой все мы работаем», — отметил Сергей Жвачкин.

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