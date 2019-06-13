Новый студенческий кампус будет построен на левом берегу Томи

Студенческий кампус, в котором разместятся 20 тысяч студентов всех вузов Томска, будет построен на левом берегу Томи, заявил глава региона Сергей Жвачкин на открытии съезда главных архитекторов РФ.

Новый студенческий городок будет построен в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. По словам губернатора, этот сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен стать частью городской среды, города-университета, каким является Томск.





«Я посоветовался с нашими архитекторами и строителями, ректорами и студентами – и все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Я считаю, что живописное место на берегу реки, давшей имя Томску, по праву должно принадлежать университетам и студентам. На левобережье есть размах и нет ограничений для творчества проектировщиков и будущих жителей. Тем более что левобережье расположено напротив главных томских университетов. И мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с коммунальным».





На открытии Архитектурного форума губернатор заявил о своем решении провести международный конкурс на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию строящегося в Томске студенческого кампуса.







«Приглашаю все ведущие архитектурные мастерские России и зарубежья, приглашаю каждого из вас воплотить в этом проекте самые смелые идеи. А победит тот проект, который выберет и экспертное сообщество, и сама молодежь, ради которой все мы работаем», — отметил Сергей Жвачкин.

