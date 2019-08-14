Новый проект «Ремонт в подарок» стартует на ТВ2

Боитесь ремонта? Хотите сделать в квартире перепланировку, но не знаете, с чего начать? Сомневаетесь насчет отделочных материалов? Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «да», то вам стоит обратить внимание на наш новый проект.





«Ремонт в подарок» стартует 15 августа на сайте tv2.today. Его главный герой — ремонт, который сын Владимир решил подарить на юбилей своей маме. Чтобы презент точно понравился, к ремонту привлекли профессионалов. Все строительные работы будут вестись под контролем автора проекта — дизайнера интерьера Татьяны Резяповой.