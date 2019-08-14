Новый проект «Ремонт в подарок» стартует на ТВ2
Боитесь ремонта? Хотите сделать в квартире перепланировку, но не знаете, с чего начать? Сомневаетесь насчет отделочных материалов? Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «да», то вам стоит обратить внимание на наш новый проект.
«Ремонт в подарок» стартует 15 августа на сайте tv2.today. Его главный герой — ремонт, который сын Владимир решил подарить на юбилей своей маме. Чтобы презент точно понравился, к ремонту привлекли профессионалов. Все строительные работы будут вестись под контролем автора проекта — дизайнера интерьера Татьяны Резяповой.
Читатели ТВ2 увидят, как ломают старые стены и возводят новые, узнают, как однокомнатная квартира может превратиться в «двушку». Профессиональные маляры покажут, как нанести штукатурку и поклеить обои, а плиточники расскажут о нюансах, связанных со своим профилем работы.
В заключительном материале проекта «Ремонт в подарок» мы увидим уже готовую двухкомнатную квартиру для мамы и собственно саму именинницу, которую ждет сюрприз от детей.
Следите за новым проектом компании «Мастер Дом» и запоминайте полезную для себя информацию.
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