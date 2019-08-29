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29 августа,
2019
Новости

Новый полигон ТКО построят на севере Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проверил, как в Александровском районе идет реформа системы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам руководителя стрежевского ООО «Транссиб» Рамаля Исмагилова, на день старта реформы 1 января в Александровском районе было 340 контейнеров и 185 площадок под их размещение. К 1 августа добавилось еще 24 контейнера, которые приобрел регоператор.


Несколько недель назад район заключил муниципальный контракт с таганрогской компанией «Руметалл» на поставку еще 201 контейнера — они будут установлены взамен непригодных для эксплуатации, а также на новые площадки. Также региональный оператор приступил в районе к раздельному сбору мусора и уже приобрел 20 емкостей для сбора пластиковых отходов. Первую емкость для пластика александровцы наполовину наполнили.


Полигон твердых коммунальных отходов на севере области пытались начать строить еще в 2006-м, однако всерьез работы начались после того, как губернатор Сергей Жвачкин выделил из областного бюджета более 3 миллионов на разработку проектно-сметной документации. 900 тысяч добавил местный бюджет. В задании на проектирование включено весовое оборудование, линия сортировки отходов, пресс для пластиковых бутылок, макулатуры и прочих отходов, оборудование для их измельчения, контрольно-дезинфицирующая установка, очистные сооружения. Также в Александровском планируется соорудить сбор поверхностных стоков в пруд-накопитель с последующей возможностью использования воды для технологических нужд или вывозом на очистные сооружения.


«То, что в нашем самом северном районе начали раздельный сбор мусора — это отлично, то, что 13 лет не могли подступиться к строительству полигона для ТКО, — это плохо, — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Однако предлагаю не виноватых искать, а форсировать строительство».


Ранее сообщалось, что Томская область до 2024 года должна построить семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и более десятка полигонов. На эти цели региону выделят 1,5 млрд рублей.

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