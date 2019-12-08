Новый документ на автомобиль появится в России

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль. Он будет информировать потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, сообщает РБК.

Документ «этикетка энергоэффективности» появится в связи с введением ГОСТа. Он должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения. Стандарт распространяется на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 тонн.





В список сопроводительных документов на автомобиль входят, в частности, паспорт транспортного средства (ПТС), сервисная книжка и руководство по эксплуатации. А с 31 марта 2020 года будет входить и этикетка энергоэффективности.