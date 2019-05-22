Новым главврачом 10 поликлиники стала Марианна Кублинская

Облздрав представил коллективу 10 поликлиники нового главврача — Марианну Кублинскую, экс-руководителя 3-й поликлиники.
«У Марианны Михайловны есть опыт работы как в практическом здравоохранении, так и в управлении здравоохранением. Я уверен, что она справится с возложенной задачей, и в поликлинике сложится хорошая работоспособная команда», — отметил начальник департамента здравоохранения Александр Холопов.
Марианна Кублинская окончила Сибирский медицинский институт в 1998 году по специальности «лечебное дело». Училась в аспирантуре по специальности «патологическая физиология», кандидатом медицинских наук. Начала работать в 2002 году в Томской клинической психиатрической больнице в должности врача-психиатра, затем стала заведующей организационно-методическим отделом. С 2009 по 2015 годы работала в Облздраве на разных постах, а также в Управлении здравоохранения горадминистрации. В 2015 году стала главврачем поликлиники №3.
Напомним, ранее коллектив 10 поликлиники собирал подписи против увольнения главврача Юрия Исаева, их оставили около 200 человек. Коллектив не мог назвать возможных причин увольнения руководителя. Одно из томских СМИ сообщало, что возможная причина увольнения Юрия Исаева — его комментарии по поводу смерти молодого человека в 3-й Горбольнице. Тогда врач сетовал на то, что в результате реформы системы здравоохранения в некоторых томских больницах закрыли свои лаборатории, в которых можно было брать анализы без потери драгоценного времени. Сейчас больных отправляют на анализы в известную частную фирму, за которой стоят лица, прямо аффилированные с областными чиновниками.
Для справки: Юрий Исаев — депутат думы города Томска, члена рабочей группы ОНФ «Общество и власть». Отработал в томской системе здравоохранения более 40 лет (тридцать из них на руководящих должностях). Награжден званием «Отличник здравоохранения России». Женат, двое сыновей.