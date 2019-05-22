Новым главврачом 10 поликлиники стала Марианна Кублинская

Облздрав представил коллективу 10 поликлиники нового главврача — Марианну Кублинскую, экс-руководителя 3-й поликлиники.





«У Марианны Михайловны есть опыт работы как в практическом здравоохранении, так и в управлении здравоохранением. Я уверен, что она справится с возложенной задачей, и в поликлинике сложится хорошая работоспособная команда», — отметил начальник департамента здравоохранения Александр Холопов.





Марианна Кублинская окончила Сибирский медицинский институт в 1998 году по специальности «лечебное дело». Училась в аспирантуре по специальности «патологическая физиология», кандидатом медицинских наук. Начала работать в 2002 году в Томской клинической психиатрической больнице в должности врача-психиатра, затем стала заведующей организационно-методическим отделом. С 2009 по 2015 годы работала в Облздраве на разных постах, а также в Управлении здравоохранения горадминистрации. В 2015 году стала главврачем поликлиники №3.