Новые низкополые автобусы и наценка проезда: мэрия обещает изменения в работе маршруток

1 января 2020 года в Томске начнет работать новая маршрутная сеть. Мэрия составила контракты с переводчиками и уверена, что в этот раз сеть перевозчики будут придерживаться условий, прописанных в договорах.





«Часть маршрутов остались неизменными, часть изменились, еще часть отошла на межмуниципальные. Я прошу жителей ознакомиться со всеми маршрутами, чтобы после новогодней ночи попасть именно на свой автобус. Мы заложили к контракте с перевозчиками, чтобы низкопольной техники было не менее 20%, чтобы техника была не старше 2011 года выпуска, то есть не старше 10 лет. Приоритет отдали технике на газовом топливе. Все основные аукционы у нас завершились, сейчас последние проходят на 22 маршрут, где мы трижды объявляли конкурс, но аукционы не состоялись», — рассказал журналистам на пресс-конференции Иван Кляйн, подводя итоги года.





Он добавил, что рост тарифа, как и сообщалось ранее, ожидается в января будущего года.





«Когда мы торговали маршрутную сеть, мы сразу делали так, чтобы перевозчики понимали, в какие периоды у них может быть повышение. С первого января на рубль будет повышаться тариф», — отметил мэр.