Новые низкополые автобусы и наценка проезда: мэрия обещает изменения в работе маршруток
1 января 2020 года в Томске начнет работать новая маршрутная сеть. Мэрия составила контракты с переводчиками и уверена, что в этот раз сеть перевозчики будут придерживаться условий, прописанных в договорах.
«Часть маршрутов остались неизменными, часть изменились, еще часть отошла на межмуниципальные. Я прошу жителей ознакомиться со всеми маршрутами, чтобы после новогодней ночи попасть именно на свой автобус. Мы заложили к контракте с перевозчиками, чтобы низкопольной техники было не менее 20%, чтобы техника была не старше 2011 года выпуска, то есть не старше 10 лет. Приоритет отдали технике на газовом топливе. Все основные аукционы у нас завершились, сейчас последние проходят на 22 маршрут, где мы трижды объявляли конкурс, но аукционы не состоялись», — рассказал журналистам на пресс-конференции Иван Кляйн, подводя итоги года.
Он добавил, что рост тарифа, как и сообщалось ранее, ожидается в января будущего года.
«Когда мы торговали маршрутную сеть, мы сразу делали так, чтобы перевозчики понимали, в какие периоды у них может быть повышение. С первого января на рубль будет повышаться тариф», — отметил мэр.
Иван Кляйн считает, что в этот раз не возникнет проблем с соблюдением условий договора перевозчиками. «У нас очень длительная была процедура расторжения контрактов, теперь все работают с лицензиями и лишение лицензии будет стимулировать на работу более качественную», — добавил градоначальник.
Отметим, о реформе маршрутной сети в Томске заговорили в 2016 году. В январе 2017 после длительных дискуссий между перевозчиками, мэрией и жителями заработала сеть, созданная специалистами пермской компании «Радар». Тогда стоимость проезда по городу в автобусах выросла с 17 до 18 рублей, в электротранспорте до 16 рублей.
В 2018 году власти вновь заговорили о необходимости пересмотреть маршрутную сеть. Они планировали убрать дублирующие маршруты, оборудовать автобусы терминалами безналичной оплаты и тахографами. Перевозчики, в свою очередь, настаивали на повышении платы за проезд до 30 рублей, требовали ввести вечерний тариф и не менять маршруты. По итогу длительных переговоров мэрия составила новые договоры с перевозчиками. В июле в Томске на нескольких маршрутах начал действовать вечерний тариф в 25 рублей после 21.00.
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