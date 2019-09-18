Новые аферы с заменой пенсионного фонда выявлены в Томской области

Два жителя Парабельского района обратились в прокуратуру из-за незаконного перевода пенсионных накоплений из государственного фонда в негосударственный. Ранее о подобных случаях сообщали жители Томска.
«Гражданам стало известно о переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в АО НПФ «Будущее» на основании договоров об обязательном пенсионном страховании, которые они якобы заключили с указанным фондом», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Ведомство подчеркивает, что несмотря на то, что подписи в документах были поддельные, накопительная пенсия была переведена. Прокурор направил иск в Парабельский районный суд, в котором попросил признать договоры недействительными и передать пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда в ПФР. Документы находятся на рассмотрении.
Полиция по заявлениям пострадавших проводит доследственную проверку.
Напомним, управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы возбудило дело из-за перевода накоплений 500 тысяч россиян из государственного Пенсионного фонда в негосударственные. По данным издания, в мошеннических схемах подозревают оказывавших услуги негосударственным пенсионным фондам агентов. Следствие считает, что злоумышленники подделали заявления более 500 тысяч россиян, согласно которым они якобы согласились перевести накопления. Ущерб от действий мошенников может составить миллиарды рублей.
В начале недели стало известно о двух случаях фальсификации заявлений о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой в Томске. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Использование заведомо подложного документа».
В настоящее время существует несколько способов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный — через портал госуслуг и личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда, бумажный — отправка в фонд заявления, заверенного нотариусом. В прошлом году больше всего заявлений (1,5 млн) было подано вторым способом. Через интернет подали более 260 тысяч заявлений.