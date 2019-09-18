Новые аферы с заменой пенсионного фонда выявлены в Томской области

Два жителя Парабельского района обратились в прокуратуру из-за незаконного перевода пенсионных накоплений из государственного фонда в негосударственный. Ранее о подобных случаях сообщали жители Томска.

«Гражданам стало известно о переводе средств пенсионных накоплений из ПФР в АО НПФ «Будущее» на основании договоров об обязательном пенсионном страховании, которые они якобы заключили с указанным фондом», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.





Ведомство подчеркивает, что несмотря на то, что подписи в документах были поддельные, накопительная пенсия была переведена. Прокурор направил иск в Парабельский районный суд, в котором попросил признать договоры недействительными и передать пенсионные накопления из негосударственного пенсионного фонда в ПФР. Документы находятся на рассмотрении.





Полиция по заявлениям пострадавших проводит доследственную проверку.