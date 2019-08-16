Новую площадку для выгула собак и пешеходную зону обустраивают в Томске

Новая пешеходная зона и площадка для выгула собак появится в Советском районе Томска, сообщает пресс-служба мэрии. Благоустройство пространства, где раньше был пустырь, идет в рамках проекта «Жилье и городская среда».





За месяц подрядчик обустроил вдоль трамвайной линии по Жуковского, 60 автомобильную парковку, заасфальтировал проезды, уложил декоративную плитку на построенных тротуарах, посеял траву на восстановленном газоне и восстановил бордюры.





Скоро эта же компания займется обустройством площадки с металлическим ограждением, предназначенной для выгула собак.





«Проект по формированию комфортной городской среды в Томске реализуется не первый год, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — За три года мы видим, что активность томичей только растет, сегодня они вовлечены во все этапы программы – от выбора общественных пространств для благоустройства и обсуждения дизайн-проектов до контроля за ведением работ. И как один из результатов - запущенный пустырь по улице Жуковского преобразился в безопасное и привлекательное место для тихого отдыха и прогулок. И у местных жителей уже есть планы по его дальнейшему благоустройству – они уже выразили инициативу по озеленению сквера осенью, и в этом им поможет районная администрация».





Первая площадка для выгула собак появилась в Томске в 2017 году, хотя выгул собак в общественных местах запретили еще в 2010-м. Площадка расположена за домами по ул. Сибирской №№ 116 и 118. Деньги на площадку выделили инвесторы: СМУ ТДСК, депутаты Виктор Носов и Константин Беляков.