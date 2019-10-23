Новую детскую больницу хотят построить в Томской области

Новую специализированную детскую больницу на 550 коек и 250 помещений в смену хотят построить в Томске. Власти Томской области обратились в Совет Федерации с просьбой поддержать данный проект.

«Вопрос специализированной детской помощи остается достаточно сложным для нашего субъекта, — рассказал замгубернатора Иван Деев на расширенном заседании комитета по соцполитике Совета Федерации. — Некоторые виды специализированной детской помощи оказываются во взрослых лечебных учреждениях. Например, в Областной клинической больнице находится онкогематология детская. Это не позволяет в одном учреждении сконцентрировать все ресурсы. Зачастую приходится транспортировать ребенка из одного учреждения в другое для того, чтобы обеспечить тот или иной вид врачебной помощи. Детская хирургия находится отдельно, Областная детская больница, крайне маломощная, с двумя отделениями, находится отдельно. Это все приводит к сложностям логистики и невозможности адекватно сформировать трехуровневую систему организации помощи детям».

Планируется, что в новой больнице помощь будут получать дети до 17 лет, включая младенцев и новорожденных. Земельный участок для строительства уже зарезервирован. Новое учреждение могут разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ.





«Мы готовы разработать проектно-сметную документацию. Но, безусловно, строительство такового объекта — это для нас нереальные абсолютно расходы», — подчеркнул Иван Деев.





Как сообщалось ранее, строительство больницы оценили в 6,5 млрд рублей, еще столько же понадобится на ее оснащение. Таким образом, общая стоимость организации медцентра составит 13 млрд рублей.​