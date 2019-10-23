Новую детскую больницу хотят построить в Томской области
Новую специализированную детскую больницу на 550 коек и 250 помещений в смену хотят построить в Томске. Власти Томской области обратились в Совет Федерации с просьбой поддержать данный проект.
«Вопрос специализированной детской помощи остается достаточно сложным для нашего субъекта, — рассказал замгубернатора Иван Деев на расширенном заседании комитета по соцполитике Совета Федерации. — Некоторые виды специализированной детской помощи оказываются во взрослых лечебных учреждениях. Например, в Областной клинической больнице находится онкогематология детская. Это не позволяет в одном учреждении сконцентрировать все ресурсы. Зачастую приходится транспортировать ребенка из одного учреждения в другое для того, чтобы обеспечить тот или иной вид врачебной помощи. Детская хирургия находится отдельно, Областная детская больница, крайне маломощная, с двумя отделениями, находится отдельно. Это все приводит к сложностям логистики и невозможности адекватно сформировать трехуровневую систему организации помощи детям».
Планируется, что в новой больнице помощь будут получать дети до 17 лет, включая младенцев и новорожденных. Земельный участок для строительства уже зарезервирован. Новое учреждение могут разместить на базе Северного медицинского городка, недалеко от Областного перинатального центра и ОКБ.
«Мы готовы разработать проектно-сметную документацию. Но, безусловно, строительство такового объекта — это для нас нереальные абсолютно расходы», — подчеркнул Иван Деев.
Как сообщалось ранее, строительство больницы оценили в 6,5 млрд рублей, еще столько же понадобится на ее оснащение. Таким образом, общая стоимость организации медцентра составит 13 млрд рублей.
«Совершенно правильно были приведены аргументы. Конечно, на сегодняшний день специализированная помощь оказывается разрозненно, — отметила куратор одного из направлений нацпроекта «Здравоохранения» по материнству и детству Людмила Гузнищева. — Хотелось бы, чтобы в таком большом регионе помощь была сконцентрирована в одном месте. Приоритет отдается хирургической, реанимационной, онкологической помощи. Министерством здравоохранения разработан ряд критериев, чтобы регион мог войти в программу строительства областной детской больницы. Вопрос по Томской области может быть рассмотрен при наличии заявки в следующий бюджетный период. Я донесу до руководства Минздрава все аргументы, вопрос в ближайшее время будет рассмотрен».
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