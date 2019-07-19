Новосибирского врача уволили после жалоб на низкие зарплаты и старое оборудование

Заведующего ортопедическим отделением стоматологической поликлиники №2 в Новосибирске Романа Салова уволили, сообщает «Тайга.инфо» . Ранее он заявил о массовых нарушениях в больнице , в том числе опасном для пациентов оборудовании.

Перед увольнением медик получил «несколько выговоров подряд», в том числе за отсутствие трех подписей в журнале техники безопасности, за который в действительности отвечал заведующий, но по бумагам — Салов.









В июне сотрудники клиники записали обращение и рассказали о низких зарплатах и старом, ломающемся оборудовании. В видео говорилось, что некоторая техника была произведена в 1976-1978 годах и уже не подлежит ремонту. В декабре прошлого года одна из четырех стоматологических установок загорелась. Три аппарата периодически дают сбои и бьются током. Работники приносили стулья из дома, потому что рабочие сломаны. В помещениях темно, а зимой холодно — температура опускается до плюс 14 градусов.





«Руководство нас унижает, поэтому мы решили побороться за свои права, — говорил ранее ТВ2 Роман Салов. — Зарплата мизерная, часть окладов просто не платят. Я работаю завотделением и врачом-стоматологом. Оклад заведующего получаю, а оклад врача нет. За январь 2019 года 27 тысяч рублей получил, за февраль 28. Одна из наших сотрудниц, Валентина Иванова, совмещает ставку медсестры и санитарки. Работает с утра до вечера, два кабинета обслуживает. И вместе с доплатой ветерана труда получает 15 тысяч рублей в месяц».



Салов вместе с коллегами обращался в прокуратуру и областной Минздрав. После появления видео в поликлинике прошла проверка Росздравнадзора. Все это никакого результата не принесло.





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