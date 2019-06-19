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19 июня,
2019
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Новосибирский университет поднялся выше СпбГУ в мировом рейтинге сильнейших вузов

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

НГУ поднялся в мировом рейтинге вузов QS World University на 13 позиций и занял 231-е место. Всего в рейтинг попали 25 российских вузов, среди них ТГУ и ТПУ.


Среди российских самую высокую позицию рейтинга занимает МГУ — 84 место, вуз поднялся на шесть строчек. Санкт-Петербургский государственный университет занял 234-е место, в прошлом году был на 235-м. Также в десятку лучших университетов России, представленных в рейтинге, вошли Томский государственный университет (268-я строчка), Томский политехнический университет (387-я), МГТУ им. Баумана (284-я), Московский физико-технический институт(302-я), НИУ ВШЭ (322-я), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (329-я), Уральский федеральный университет (364-я) и МГИМО (366-я). Среди 25 вошедших в рейтинг, 15 улучшили свои позиции.


Возглавляет рейтинг восьмой год подряд Массачусетский технологический институт (MIT), в тройке лучших — Стэндфордский и Гарвардский университеты.


При составлении рейтинга QS World University оценивается шесть параметров: академическая репутация, оценка вуза среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных студентов и преподавателей.


Отметим, в прошлом году в рейтинг входили 27 российских вузов. МГУ занимал 90-ю строчку, второй результат показал СПбГУ (235-е место). В десятке были НГУ, ТГУ, МГТУ имени Баумана, МФТИ, МИФИ, Высшая школа экономики, МГИМО и Томский политехнический университет.

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