Новосибирский художник пишет портрет шамана, который шел в Москву изгонять Путина
Новосибирский художник Константин Еременко пишет портрет якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Фото неоконченной картины Еременко разместил в Фейсбуке.
«Работаю. Надпись (шрифтом ижица) будет гласить «СПАСИ И ИЗГОНИ», — написал Еременко в посте. — В комментариях предложили — «ДОЙДИ И ИЗГОНИ». Это ********* (восхитительно — прим. редакции)!» Журналисту ТВ2 художник рассказал, что начал работать над картиной вчера, 23 сентября, и надеется закончить портрет сегодня.
В какой-то степени это самый жир символизма, — рассказал ТВ2 Константин Еременко. — Никто еще толком это не переварил, не осознал, но на уровне ощущений шествие шамана — это что-то очень огромное! Собственно, из-за связи с символизмом я и выбрал такую форму подачи — икону. Судя по резонансу и реакции общества, шанс дойти до Москвы у шамана есть. Я материалист и атеист, но почувствовал веру! Думаю, что-то случится, как и было запланировано. Осталось потерпеть год-полтора.
Константин Еременко — современный новосибирский художник. В апреле 2015 года он провел на площади Ленина в Новосибирске «траурный пикет», на котором «похоронил» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а в октябре 2018 года написал картину «Поединок Золотова с Навальным». Работы Еременко можно увидеть в музее современного искусства Эрарта.
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