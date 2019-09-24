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24 сентября,
2019
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Новосибирский художник пишет портрет шамана, который шел в Москву изгонять Путина

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Новосибирский художник Константин Еременко пишет портрет якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». Фото неоконченной картины Еременко разместил в Фейсбуке.

Новосибирский художник пишет портрет шамана, который шел в Москву изгонять Путина
Фото: www.facebook.com/konstantin.eremenko

«Работаю. Надпись (шрифтом ижица) будет гласить «СПАСИ И ИЗГОНИ», — написал Еременко в посте. — В комментариях предложили — «ДОЙДИ И ИЗГОНИ». Это ********* (восхитительно — прим. редакции)!» Журналисту ТВ2 художник рассказал, что начал работать над картиной вчера, 23 сентября, и надеется закончить портрет сегодня.

В какой-то степени это самый жир символизма,  рассказал ТВ2 Константин Еременко.  Никто еще толком это не переварил, не осознал, но на уровне ощущений шествие шамана — это что-то очень огромное! Собственно, из-за связи с символизмом я и выбрал такую форму подачи  икону. Судя по резонансу и реакции общества, шанс дойти до Москвы у шамана есть. Я материалист и атеист, но почувствовал веру! Думаю, что-то случится, как и было запланировано. Осталось потерпеть год-полтора.

Константин Еременко — современный новосибирский художник. В апреле 2015 года он провел на площади Ленина в Новосибирске «траурный пикет», на котором «похоронил» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, а в октябре 2018 года написал картину «Поединок Золотова с Навальным». Работы Еременко можно увидеть в музее современного искусства Эрарта.

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