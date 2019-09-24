Новосибирский художник пишет портрет шамана, который шел в Москву изгонять Путина

В какой-то степени это самый жир символизма, — рассказал ТВ2 Константин Еременко. — Никто еще толком это не переварил, не осознал, но на уровне ощущений шествие шамана — это что-то очень огромное! Собственно, из-за связи с символизмом я и выбрал такую форму подачи — икону. Судя по резонансу и реакции общества, шанс дойти до Москвы у шамана есть. Я материалист и атеист, но почувствовал веру! Думаю, что-то случится, как и было запланировано. Осталось потерпеть год-полтора.