Новосибирский художник Константин Еременко написал «икону» россиянки Марии Бутиной, недавно освобожденной из американской тюрьмы. На портрет он нанес надпись «Она не ела кур за наши грехи».

Бесспорно, Бутина стала объектом пароксизма (приступа, припадка — прим. редакции) нашего пропагандонства, когда из простой ТП сделали героиню и чуть ли не мученицу, — написал Константин Еременко на своей странице в Фейсбуке . — Но ей бы промолчать, так нет же, она сама накидала говна в вентилятор. Думаю, ей доверят вести какую-нибудь передачу, например, про рептилоидов и нибиру или даже "Спокойной ночи, малыши".

Создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась в Россию после тюремного заключения в США в октябре этого года. В американскую тюрьму она попала в июле прошлого года, а в апреле суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы за работу иностранным агентом без регистрации.





В первом интервью после возвращения Бутина рассказывала, что в тюрьме была «борьба за курицу». Россиянка также отмечала, что это единственное настоящее мясо, которое дают.





Константин Еременко — современный новосибирский художник. В октябре 2018 года написал картину «Поединок Золотова с Навальным», а в сентябре этого года создал портрет "шамана-воина" Александра Габышева. Работы Еременко можно увидеть в музее современного искусства Эрарта.