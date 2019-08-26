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26 августа,
2019
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Новосибирский художник Артем Лоскутов продал с аукциона «Дубинопись»

Елена Бронникова
Елена Бронникова
2 часа назад

Художник и основатель «Монстрации» продал аукциона на своей странице в Facebook российский триколор, созданный с помощью ударов полицейской дубинки. Покупатель отдал за картину 55 555 рублей.


Это, по словам Артема Лоскутова, который периодически устраивает аукционы на своей странице, новый рекорд. Так, в июне художник продал за 41 000 рублей плакат «Мусора хуже говна», с которым его задержали на согласованном митинге против политических репрессий «Общество требует справедливости!» в Москве 23 июня. Часть денег — 10 тысяч рублей — пошли на оплату штрафа за «нарушение установленного порядка проведения митинга». 

Новосибирский художник Артем Лоскутов продал с аукциона «Дубинопись»
Фото: Михаил Концеропятов

Процесс создания «Дубинописи» Лоскутов снял на видео и разметил его на своей странице в Twitter. Художник наносит акриловую краску белого, синего и красного цвета на резиновую дубинку, купленную в "Военторге", и с размаху ударяет по холсту.


«Ребята, я изобрёл новый стиль живописи, актуальный обстоятельствам. Рабочее название дубинопись», — написал Лоскутов в Twitter. 

Позже он объявил в Twitter и Facebook аукцион. «Внепятничный аукцион. «Дубинопись №1» (2019). Холст, акрил, дубинопись, лак, 40*20 см. Стартовая цена 1 рубль», — твитнул он позже.


Во время аукциона было сделано 14 ставок, в итоге картину за 55 555 рублей приобрел пользователь Арсений Коробченко из Санкт-Петербурга.  

Новосибирский художник Артем Лоскутов продал с аукциона «Дубинопись»
Фото: https://twitter.com/kissmyba

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