Новосибирский художник Артем Лоскутов продал с аукциона «Дубинопись»

Художник и основатель «Монстрации» продал аукциона на своей странице в Facebook российский триколор, созданный с помощью ударов полицейской дубинки. Покупатель отдал за картину 55 555 рублей.





Это, по словам Артема Лоскутова, который периодически устраивает аукционы на своей странице, новый рекорд. Так, в июне художник продал за 41 000 рублей плакат «Мусора хуже говна», с которым его задержали на согласованном митинге против политических репрессий «Общество требует справедливости!» в Москве 23 июня. Часть денег — 10 тысяч рублей — пошли на оплату штрафа за «нарушение установленного порядка проведения митинга».