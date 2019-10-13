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13 октября,
2019
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Новосибирский активист потребовал запретить «отупляющие» мобильные игры

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Житель Новосибирска Алексей Корнелюк обратился в Госдуму с требованием запретить «отупляющие» мобильные игры на территории РФ. Он также предложил собственную классификацию для таких игр на основе комментариев психологов. Об этом пишет Сиб.фм.

Новосибирский активист потребовал запретить «отупляющие» мобильные игры

Разработчик мобильных приложений из Новосибирска предложил российским законодателям подумать над запретом мобильных игр, которые негативно влияют на умственные способности детей и подростков. Он направил обращение в Госдуму, откуда получил ответ, что документ принят в работу.


По словам мужчины, он с помощью психологов выделил критерии, по которым можно определить «отупляющие» игры.


«Например, в ней отсутствует сюжет; невозможно выиграть или проиграть; присутствует однообразная механика, которая сводит весь геймплей к одному-двум действиям («кликеры» и «раннеры»); однотипные уровни с одинаковыми задачами (игры жанра «три в ряд»)», – уточнил разработчик.


Он требует запретить игры, в которых есть один или несколько из перечисленных признаков. Поскольку они провоцируют трудности с фокусировкой внимания, снижают концентрацию, вызывают сонливость и усталость.


«При этом основная аудитория таких игр – дети. Вместо того чтобы прививать им жажду знаний, эти приложения затормаживают их умственное развитие. В некоторых случаях последствия могут быть необратимы!» – написал Алексей.

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