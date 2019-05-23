Новосибирские археологи нашли новую культуру эпохи неолита

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН выделили новую неолитическую культуру, сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН. Новую культуру назвали барабинской.
Ученые исследовали территорию памятника Тартас-1, расположенного в Венеровском районе. В древних жилищах археологи нашли останки лисицы, зайца, росомахи и собаки. Предполагается, что их приносили в жертву.
Помимо этого, исследователи нашли каменные и костяные предметы и керамическую находку. Находки позволили ученым сделать предположение о существовании ранненеолитической культуры, которой дали имя «барабинской».
Орудия из неолитического комплекса памятника Тартас-1 из кости лося
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
«Вопрос выделения барабинской культуры в регионе Барабинской лесостепи носит дискуссионный характер, — пишут на сайте Института ядерной физики СО РАН. — Археологи относят барабинскую культуру к эпохе раннего неолита (VII тыс. до н. э.), тогда как другие специалисты считают, что найденные на территории археологических памятников Автодром-2/4 и Тартас-1 объекты относятся к более поздней боборыкинской культуре».
Для точного определения возраста находок специалисты использовали метод радиоуглеродного датирования. Точное определение возраста артефактов подтвердило существование барабинской неолитической культуры.