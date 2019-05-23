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23 мая,
2019
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Новости

Новосибирские археологи нашли новую культуру эпохи неолита

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН выделили новую неолитическую культуру, сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН. Новую культуру назвали барабинской.

Фото иллюстративное
Фото иллюстративное

Ученые исследовали территорию памятника Тартас-1, расположенного в Венеровском районе. В древних жилищах археологи нашли останки лисицы, зайца, росомахи и собаки. Предполагается, что их приносили в жертву.


Помимо этого, исследователи нашли каменные и костяные предметы и керамическую находку. Находки позволили ученым сделать предположение о существовании ранненеолитической культуры, которой дали имя «барабинской». 

Орудия из неолитического комплекса памятника Тартас-1 из кости лося
Орудия из неолитического комплекса памятника Тартас-1 из кости лося
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН

«Вопрос выделения барабинской культуры в регионе Барабинской лесостепи носит дискуссионный характер, — пишут на сайте Института ядерной физики СО РАН. — Археологи относят барабинскую культуру к эпохе раннего неолита (VII тыс. до н. э.), тогда как другие специалисты считают, что найденные на территории археологических памятников Автодром-2/4 и Тартас-1 объекты относятся к более поздней боборыкинской культуре».


Для точного определения возраста находок специалисты использовали метод радиоуглеродного датирования. Точное определение возраста артефактов подтвердило существование барабинской неолитической культуры. 

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