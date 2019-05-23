Новосибирские археологи нашли новую культуру эпохи неолита

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН выделили новую неолитическую культуру, сообщает пресс-служба Института ядерной физики СО РАН. Новую культуру назвали барабинской.

Ученые исследовали территорию памятника Тартас-1, расположенного в Венеровском районе. В древних жилищах археологи нашли останки лисицы, зайца, росомахи и собаки. Предполагается, что их приносили в жертву.





Помимо этого, исследователи нашли каменные и костяные предметы и керамическую находку. Находки позволили ученым сделать предположение о существовании ранненеолитической культуры, которой дали имя «барабинской».