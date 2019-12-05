Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Сергея Шнурова

В Новосибирске суд рассмотрел иск местного жителя Евгения Гуляева к Сергею Шнурову, организатору концерта певца и хоккейному клубу «Сибирь», где проходило выступление. Гуляев требовал по сто тысяч рублей с каждого ответчика за мат со сцены, пишет «Коммерсант-Сибирь».
В исковом заявлении Евгений Гуляев указал, что слушал по радио треки Сергея Шнурова и мата в них не было. Однако на концерте в ЛДС «Сибирь», который прошел в июне 2018 года, ненормативной лексики было много. Евгений утверждает, что поведение Шнурова его возмутило и огорчило, поэтому новосибирец ушел с концерта.
Суд частично удовлетворил требования Евгения Гуляева. С компании «Дракон и Феникс», организовавшей выступление, в пользу истца взыскали цену билета — 2500 рублей. Также компании придется выплатить новосибирцу компенсацию морального вреда в 2000 рублей и штраф в 2225 рублей, а государству — пошлину в 700 рублей.
Я за интеллектуальную свободу. За то, чтоб додумывать мысль до конца. Даже если она не нравится никому, — сказал Сергей Шнуров в интервью «Тайге.инфо» после концерта. — Даже если она мне самому не нравится. Я, положим, с удовольствием родился бы в другой культурной языковой среде, где бы не было слова ***. Вот оно было бы, *****, другое. Но я родился в этой языковой среде, и повлиять я на нее никак не могу. Я могу использовать русский язык во всем его объеме и использую слово ***. Или сказать: «Нет, *****, такого слова нет», закрыть глаза. Но тогда это не свобода.
Ранее Агентство новостей ТВ2 сообщало, что в июне этого года активисты «Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» подали заявление в Следственный комитет на группу «Ленинград» и Сергея Шнурова. Православных возмутил новый клип группы «i_$uss», в котором увидели пародию на богослужение и оскорбление Иисуса Христа.