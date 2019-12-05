Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте Сергея Шнурова

В Новосибирске суд рассмотрел иск местного жителя Евгения Гуляева к Сергею Шнурову, организатору концерта певца и хоккейному клубу «Сибирь», где проходило выступление. Гуляев требовал по сто тысяч рублей с каждого ответчика за мат со сцены, пишет «Коммерсант-Сибирь».

В исковом заявлении Евгений Гуляев указал, что слушал по радио треки Сергея Шнурова и мата в них не было. Однако на концерте в ЛДС «Сибирь», который прошел в июне 2018 года, ненормативной лексики было много. Евгений утверждает, что поведение Шнурова его возмутило и огорчило, поэтому новосибирец ушел с концерта.





Суд частично удовлетворил требования Евгения Гуляева. С компании «Дракон и Феникс», организовавшей выступление, в пользу истца взыскали цену билета — 2500 рублей. Также компании придется выплатить новосибирцу компенсацию морального вреда в 2000 рублей и штраф в 2225 рублей, а государству — пошлину в 700 рублей.