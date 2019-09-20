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20 сентября,
2019
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Нового начальника региональной полиции официально представили в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полковник полиции Демьян Лаптев официально возглавил УМВД России по Томской области. Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов представил Лаптева коллективу управления.

Нового начальника региональной полиции официально представили в Томской области
Фото: пресс-служба регионального УМВД

Ранее пост главы УМВД по Томской области занимал Александр Будник. В сентябре 2019 года он покинул эту должность, временно исполняющим обязанности руководителя был назначен полковник полиции Петр Шмер.

В начале сентября появилась информация, что назначен новый начальник УМВД по Томской области. СМИ со ссылкой на неопубликованный приказ президента сообщали, что начальником станет Демьян Лаптев.


В пятницу, 20 сентября, Демьяна Лаптева официально представили подчиненным. Во время встречи Лаптев выразил уверенность, что коллектив томской полиции достойно справится с поставленными задачами по обеспечению стабильной оперативной обстановки в регионе.

Справочно:


Демьян Лаптев родился в 1976 году в городе Минеральные воды Ставропольского края. В 1997 году окончил Юридический институт МВД России, в 2015 году Академию управления МВД России.


Службу в органах внутренних дел начал с 1993 года. Прошел службу от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника оперативного управления Главного управления собственной безопасности МВД России – начальника 17 отдела.


Неоднократно поощрялся государственными и ведомственными наградами, в том числе: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими.

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