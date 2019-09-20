Нового начальника региональной полиции официально представили в Томской области

Полковник полиции Демьян Лаптев официально возглавил УМВД России по Томской области. Сегодня статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов представил Лаптева коллективу управления.

Ранее пост главы УМВД по Томской области занимал Александр Будник. В сентябре 2019 года он покинул эту должность, временно исполняющим обязанности руководителя был назначен полковник полиции Петр Шмер.





В начале сентября появилась информация, что назначен новый начальник УМВД по Томской области. СМИ со ссылкой на неопубликованный приказ президента сообщали, что начальником станет Демьян Лаптев.





В пятницу, 20 сентября, Демьяна Лаптева официально представили подчиненным. Во время встречи Лаптев выразил уверенность, что коллектив томской полиции достойно справится с поставленными задачами по обеспечению стабильной оперативной обстановки в регионе.