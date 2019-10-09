Новая взлетно-посадочная полоса, парковка и телетрапы: что ждет аэропорт Томска

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Масштабные изменения томского аэропорта начнутся с 2020 года. К новенькой парковке на 130 мест обещают добавить еще одну на 200 машин. Наконец-то возьмутся и за реконструкцию взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. В планах — строительство нового терминала и реконструкция фасада. Подробнее обо всех изменениях в материале ТВ2.

Парковок — больше

Припарковать машину в последние несколько лет у здания аэровокзала было невозможно. В 2016 году был введен платный режим пользования парковкой. Первые 15 минут были бесплатны, начиная с 16-й минуты надо было уже платить. Автомобилисты, чтобы избежать этого, оставляли свои машины на обочине. Из-за этого образовывались пробки. В мае этого года систему модернизировали — специалисты установили дополнительное оборудование и ввели в эксплуатацию третий проезд с реверсивным движением. Однако мест все равно не хватало.

В 2017 году началось строительство бесплатной парковки на 132 машино-места. Работы завершились в октябре 2019 года. Строители снесли на площадке лесные насаждения, выполнили устройство земляного полотна, съездов, заездов и уложили асфальт. На площадке парковки уложили кабель, установили дополнительное освещение, обустроили тротуары с ливневой канализацией.

В 2020 году планируется оборудовать еще 226 парковочных мест с другой стороны аэропорта. Новые парковки станут частью аэропортового комплекса, в который войдет новый пассажирский терминал аэропорта.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы

О реконструкции взлетно-посадочной полосы говорили еще в 2014 году. Тогда планировалось, что к 2019 году все работы будут завершены. Планировалось, что работы начнутся в 2015 году, затем в 2016 году... В 2017 году проект прошел госэкспертизу, но работы все не начинались.

В 2018 году прежний директор аэропорта Роман Фроленко отмечал, что федеральная целевая программа, по которой томский аэропорт должен был отремонтировать «взлетку», закрыта, а в будущем ее заменит государственная программа. Он опасался, что из-за переходного периода аэропорт не сможет получить финансирование раньше 2020 года, однако деньги пришли и аукцион был объявлен в 2019 году.

Аукцион объявили в июне, однако состоялся он только с третьего раза в августе. Победителем стало «Строительное управление ТДСК». ТДСК участвовало и в первом аукционе, но его заявку тогда отклонили из-за несоответствия требованиям закупки.

Стоимость заключенного контракта — 2,8 миллиарда рублей. Проект предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

По информации обладминистрации, в августе-сентябре строители выполнили большой объем подготовительных работ, однако начало реконструкции сдерживало отсутствие документации, разработка которой по условиям контракта возложена на генподрядчика.

В целом работы по реконструкции ВПП продлятся до осени 2022 года.

Новый терминал

В 2020 году аэропортовый холдинг «Новапорт», которому принадлежит аэропорт Томска, планирует начать строительство нового терминала внутренних воздушных линий. Общий объем инвестиций с учетом вложений в привокзальную площадь и системы обеспечения составит порядка 5 млрд рублей. Запустить терминал в эксплуатацию планируется через 20 месяцев после начала строительных работ.

Необходимость реконструкция связана с выросшим пассажиропотоком. Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Последняя реконструкция аэровокзала проводилась в 2013 году.

По подсчетам специалистов, годовой объем пассажирских перевозок в 2021 году составит: по внутренним линиям — 754 тысячи человек, международным — 70 тысяч. А к 2024 году достигнет миллиона человек (921 тысяча по внутренним линиям и 86 тысяч по международным). При этом зон предполетного досмотра и регистрации, пунктов предполетного и послеполетного досмотра, количества выходов на посадку, стоек регистрации не хватает уже сейчас.

Фото: http://tomskairport.ru

В августе руководство томского аэропорта объявило конкурс на проект реконструкции аэровокзального комплекса. Максимальная цена контракта составила 74 млн рублей.

Победитель аукциона определился в начале сентября. В торгах участвовали шесть компаний, победителем стала московская фирма «АССМАНН Бератен+Планен», которая предложила за проект 57,75 миллиона рублей. Подготовить проект компания должна в срок не позднее 30 мая 2020 года.

В предпроектной документации приводится пять вариантов концепции реконструкции существующего здания аэровокзала.

Предпочтительный вариант (его стоимость 876,7 млн рублей) предусматривает строительство двух посадочных галерей, оборудованных телетрапами, а также здания цеха бортового питания, совмещенного с грузовым терминалом.

При этом при реконструкции аэропорта появятся архитектурные решения экстерьера и элементы интерьера, связанные с именем Камова. Предполагается, что в аэропорту будет развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные личности Николая Камова, его деятельности и авиации в целом.