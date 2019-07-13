Новая парковка, плитка и тропинки: как проходит благоустройство Лагерного сада. Фото

В Лагерном саду продолжаются ремонтные работы. Ранее рабочие сняли плитку вокруг обелиска, убрали памятные стеллы. По плану большая часть работ завершится до конца августа, но работы в центральной аллее продлятся до октября.

«В настоящее время на кургане работы выполнены на 80%. Полностью он будет готов к конце июня. На нижней площадке сейчас ведутся демонтажные работы. Все работы идут согласно графику», — прокомментировал журналистам директор «Интерстрой» Максим Копытов.





Так на всей площади верхней террасы Лагерного сада рабочие обновят тротуарную плитку, по периметру центральной аллеи обустроят гранитные бордюры, заменят несущие конструкции стел, которые облицуют полированным гранитом. Планируется пополнить и списки имен томских героев.





Сейчас ведутся работы и над благоустройством дорожек. Широкие отделают камнем, некоторые покроют щебенкой. Вдоль аллеи планируется посадить ели или пихты, также в Лагерном саду заменят освещение.





«Там, где сейчас маленькая парковка, будет остановка для автобусов. Парковку переместим дальше. Еще одну сделаем за Постом номер 1. В общей, сложности под парковки отдадим 5 тысяч кв.м», — рассказал мэр Томска Иван Кляйн.





В августе на городской думе градоначальник планирует попросить депутатов выделить дополнительные деньги на то, чтобы привести в порядок помещение Поста №1.





«Идея разместить в Лагерном саду музей артиллерии времен Великой Отечественной войны остается. Сейчас этим вопросом занимается заммэра по соцработе Константин Чубенко и военком. Они работают с Министерством обороны, просят технику. Когда ее дадут, то тогда мы определим конкретное место. Сейчас две площадки. Одна в левой части Лагерного сада, вторая в правой. Все будет зависеть от того, какая техника и сколько ее будет», — прокомментировал ТВ2 Иван Кляйн.