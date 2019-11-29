Новая фотозона, каток на Белом озере и 350 елок: как изменится Томск к Новому году

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В Томске вовсю идет подготовка к Новому году. Из бюджета на подготовку к Новому году город потратил 2 млн рублей. Это расходы на иллюминацию. Остальные деньги планируется привлечь за счет внебюджетных источников.

Какие новшества ждут жителей и гостей в этом году, рассказал мэр Томска Иван Кляйн.

«В этом году в лучших ТОСах, школах и детсадах мы высадили 259 елей. Из них 30 шестиметровых, которые уже можно наряжать. 120 елок четырехметровых и еще 100 елок высотой от двух с половиной до четырех метров. Я считаю, что это хороший вклад в подготовку к Новому году, который будет всю жизнь работать. Также у нас появится новая искусственная большая елка в Губернаторском квартале напротив «Тысячи мелочей». Установят за счет спонсора — компании «Транснефть», — прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн журналисту ТВ2.

С 15 по 21 декабря на площади Ново-Соборной пройдет традиционный фестиваль «Хрустальный Томск». В этом году он будет посвящен 415-летию города. На конкурс было подано 30 заявок, но выбрали только 20 команд. Так, участвовать в фестивале будут команды из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая.

«По поводу иллюминации. На площади Ново-Соборной появится огромная игрушка в виде шара. Ее диаметр — 5 метров. Это будет новая фотозона, которую установят на выходе к Горсаду. По городу, к сожалению, иллюминацией похвастаться не можем. Не хватило ресурсов: мы в первую очередь финансировали национальные проекты, поэтому расходы на остальные статьи пришлось скорректировать», — отметил Иван Кляйн.