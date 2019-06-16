Фестиваль «Ночь с книгой»: томичи каждый год приносят тысячи книг на обмен

Театр на сцене, поэтические и музыкальные гостиные, массовый книгообмен, флешмоб #читайвслух. Фестиваль «Ночь с книгой» для жителей и гостей города – праздник с участием образовательных учреждений, волонтерских организаций, благотворительных фондов, библиотек, театров, музеев, предпринимательских сообществ и творческих коллективов города.

На площади Ново-Соборной томичи и гости города встретили фестиваль «Ночь с книгой». Отметить праздник книги организаторы решили в вечернее время, чтобы привлечь внимание студентов. Уличный проект проходит в Томске под разными названиями уже 12 лет: из «Большого праздника книги» мероприятие выросло в фестиваль «Ночь с книгой».





На фестивале томичи увидели живые инсталляции на известные художественные произведения, голосовали за лучшую постановку ожившей книги. Первое место томичи отдали «Палате № 6» Антона Чехова. На втором месте оказался «Кошкин дом» — постановка людей с нарушением слуха общественной организации «Созвучие», активисты показывали гостям фестиваля, как произнести свое имя на языке жестов. Третье место досталось постановке «Сказка о царе Салтане».





Гости фестиваля участвовали и в поэтическом квартирнике, который в этом году собрал больше 100 человек. Для маленьких гостей праздника скульптор Леонтий Усов читал известные сказки, для родителей организаторы фестиваля провели лекторий «Чтение через научное учение». И, конечно же, участники обменялись книгами. Всего в этом году на книгообмен томичи принесли больше четырех тысяч книг.