Фестиваль «Ночь с книгой»: томичи каждый год приносят тысячи книг на обмен
Театр на сцене, поэтические и музыкальные гостиные, массовый книгообмен, флешмоб #читайвслух. Фестиваль «Ночь с книгой» для жителей и гостей города – праздник с участием образовательных учреждений, волонтерских организаций, благотворительных фондов, библиотек, театров, музеев, предпринимательских сообществ и творческих коллективов города.
На площади Ново-Соборной томичи и гости города встретили фестиваль «Ночь с книгой». Отметить праздник книги организаторы решили в вечернее время, чтобы привлечь внимание студентов. Уличный проект проходит в Томске под разными названиями уже 12 лет: из «Большого праздника книги» мероприятие выросло в фестиваль «Ночь с книгой».
На фестивале томичи увидели живые инсталляции на известные художественные произведения, голосовали за лучшую постановку ожившей книги. Первое место томичи отдали «Палате № 6» Антона Чехова. На втором месте оказался «Кошкин дом» — постановка людей с нарушением слуха общественной организации «Созвучие», активисты показывали гостям фестиваля, как произнести свое имя на языке жестов. Третье место досталось постановке «Сказка о царе Салтане».
Гости фестиваля участвовали и в поэтическом квартирнике, который в этом году собрал больше 100 человек. Для маленьких гостей праздника скульптор Леонтий Усов читал известные сказки, для родителей организаторы фестиваля провели лекторий «Чтение через научное учение». И, конечно же, участники обменялись книгами. Всего в этом году на книгообмен томичи принесли больше четырех тысяч книг.
Вот уже второй год в фестивале участвуют благотворительные фонды и общественные организации. Задача проекта – стирать границы между здоровыми людьми и людьми с ограниченными возможностями. Одним из нововведений фестиваля является театр «Ожившие книги». Томск — читающий интеллигентный город, поэтому фестиваль так полюбился томичам, — сказала организатор фестиваля Арина Иванова.
Арина Иванова проводит книжные фестивали с 2010 года по всей Сибири. Она отмечает: томичи, по сравнению с другими сибирскими городами, каждый год приносят тысячи книг на обмен.
В Томске существует особенная любовь к бумажной книге, только здесь можно встретить читающих людей на лавочке с печатной книгой в руках. За всю историю проведения книжных фестивалей в Сибири самое большое количество книг, которые приносили горожане для книгообмена, было в Томске. На один из книгообменов в Губернаторском квартале томичи принесли семь тысяч книг, — прокомментировала организатор фестиваля.
Напомним, недавно Томск вошел в рейтинг самых читающих городов России. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Zoom Market. Респондентам задавали три вопроса: читаете ли вы книги, что вы читаете и как часто. За право носить имя самого читающего города в стране Томск обошел Новосибирск и Санкт-Петербург.
Вот какими фотографиями с фестиваля томичи делились в Instagram
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Прогулка на Новособорной площади. "Ночь с книгой"
Публикация от Надежда Илечко (@ilechkonadezhda)
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Публикация от Snejana Sozinova (@snejanasozinova)
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