«Никто никому не нужен»: семье из шести человек приходится ютиться на 18 кв. метрах

Юлия Великжанина проживает в Кафтанчиково, в 20 километрах от Томска. Мама двоих детей работает продавщицей, еще присматривает за дедушкой с онкологическим заболеванием. Вот уже четыре месяца ее семья вынуждена проживать на 18 кв. м из-за пожара, который уничтожил их дом.

Пожар произошел 6 мая. Возгорание началось в бане, потом огонь перешел на дом. В результате сгорели все личные вещи и деньги.





Вот уже четыре месяца Юлия пытается добиться помощи, но все разводят руками. Администрация села Кафтанчиково выделила 30 тысяч рублей. Столько же смогла выделить и администрация Томской области. Но 60 тысяч рублей на постройку дома и приобретение всех бытовых приборов не хватит. Юлия обращалась в различные инстанции, но обращения ни к чему не привели.





«Губернатор сказал обращаться в соцзащиту, а там всего 30 тысяч выделили. Я обращалась и к Жириновскому, и к Зюганову, но там сказали, что помогают только юридическим лицам, — рассказывает Юлия ТВ2. — От государства никакой помощи. Никто никому не нужен. Дочке 16 лет, сыну 14. За двоих я получаю детское пособие в размере 327 рублей. У меня все сгорело, сейчас в дом надо будет элементарную печку покупать. А как? Что мне, вешаться идти?».