«Никто никому не нужен»: семье из шести человек приходится ютиться на 18 кв. метрах
Юлия Великжанина проживает в Кафтанчиково, в 20 километрах от Томска. Мама двоих детей работает продавщицей, еще присматривает за дедушкой с онкологическим заболеванием. Вот уже четыре месяца ее семья вынуждена проживать на 18 кв. м из-за пожара, который уничтожил их дом.
Пожар произошел 6 мая. Возгорание началось в бане, потом огонь перешел на дом. В результате сгорели все личные вещи и деньги.
Вот уже четыре месяца Юлия пытается добиться помощи, но все разводят руками. Администрация села Кафтанчиково выделила 30 тысяч рублей. Столько же смогла выделить и администрация Томской области. Но 60 тысяч рублей на постройку дома и приобретение всех бытовых приборов не хватит. Юлия обращалась в различные инстанции, но обращения ни к чему не привели.
«Губернатор сказал обращаться в соцзащиту, а там всего 30 тысяч выделили. Я обращалась и к Жириновскому, и к Зюганову, но там сказали, что помогают только юридическим лицам, — рассказывает Юлия ТВ2. — От государства никакой помощи. Никто никому не нужен. Дочке 16 лет, сыну 14. За двоих я получаю детское пособие в размере 327 рублей. У меня все сгорело, сейчас в дом надо будет элементарную печку покупать. А как? Что мне, вешаться идти?».
Сейчас Юлия с двумя детьми и дедушкой вынуждена проживать у матери и отчима, в квартире площадью 18 кв. м. При этом мать Великжаниной живет в Томске, а двое подростков вынуждены каждый день ездить в свою школу в Кафтанчиково, а это дополнительные траты на проезд.
«Помогают, как ни странно, люди. После пожара позвонил Андрей Цин-Дэ-Шань — предприниматель, владелец сети спортивных клубов «Power Club ARENA» — и предложил свою помощь. Понял, что просто деньгами тут не поможешь. Собрал команду, куда вошли два его друга-предпринимателя и отец Никон, и помог отстроить дом».
Юлия рассказывает, что восстановительные работы начались в конце мая и продолжались все лето. Помогали многие. Кто-то предоставил бесплатно стройматериалы, кто-то давал рассрочку. На данный момент осталось установить сантехнику, провести электричество и постелить линолеум. Но закончить дом мешают долги, так как работы проводились в рассрочку.
«Из бытовых приборов в доме есть только чайник и хлебопечь. Очень надеемся, что заедем в дом в сентябре, но дело движется медленно. Будем очень благодарны за любую помощь», — говорит Юлия.
Помочь семье Великжаниных можно по номеру карты Сбербанка 2202 2008 0016 5001 (Наталья Кимовна Лещенко).
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