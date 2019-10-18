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18 октября,
2019
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Новости

Ни въехать, ни выехать. Народная новость

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Жители дома по Учебной, 20 пожаловались в редакцию ТВ2 на нерадивых энергетиков, которые провели ремонт теплосетей и на три недели оставили во дворе глубокую яму. Все это время  выезд и въезд во двор были заблокированы.

Ни въехать, ни выехать. Народная новость
Ни въехать, ни выехать. Народная новость

После многократных жалоб и обращений жильцов два дня назад яму закопали. Теперь въезд во двор выглядит так:

Ни въехать, ни выехать. Народная новость

В оперативно-диспетчерской службе жителям дома сообщили, что работу проводили «Теплосети». По словам сотрудников ОДС, в этом году асфальт уже укладывать они не будут, а грязь когда-нибудь и чем-нибудь засыплют.

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