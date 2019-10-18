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Ни въехать, ни выехать. Народная новость
49 минут назад
Жители дома по Учебной, 20 пожаловались в редакцию ТВ2 на нерадивых энергетиков, которые провели ремонт теплосетей и на три недели оставили во дворе глубокую яму. Все это время выезд и въезд во двор были заблокированы.
После многократных жалоб и обращений жильцов два дня назад яму закопали. Теперь въезд во двор выглядит так:
В оперативно-диспетчерской службе жителям дома сообщили, что работу проводили «Теплосети». По словам сотрудников ОДС, в этом году асфальт уже укладывать они не будут, а грязь когда-нибудь и чем-нибудь засыплют.
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