Ни въехать, ни выехать. Народная новость

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Жители дома по Учебной, 20 пожаловались в редакцию ТВ2 на нерадивых энергетиков, которые провели ремонт теплосетей и на три недели оставили во дворе глубокую яму. Все это время выезд и въезд во двор были заблокированы.

После многократных жалоб и обращений жильцов два дня назад яму закопали. Теперь въезд во двор выглядит так: