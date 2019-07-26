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26 июля,
2019
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«Нездоровый»: сервисы узнали степень загрязнения воздуха в Сибири

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сибирь окутана дымом от пожаров. Из-за дыма некоторые томичи жалуются на усталость, проблемы со сном, головные боли. Сервис Airvisual фиксирует, что воздух в Томске может быть нездоровым для некоторых групп. В целом же, по данным синоптиков концентрация вредных веществ не превышена.

Карта состояния атмосферы
Карта состояния атмосферы
Фото: Airvisual

По данным сервиса, нездоровым воздух является и в других города Сибири — например, Новосибирске и Барнауле. В Красноярске воздух характеризуется как нездоровый.


Дым от пожаров в Восточной Сибири накрыл города Западной Сибири и уже дошел до Урала. Власти и МЧС уверяли, что «небольшая дымка с запахом гари» безопасна. Однако в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области все-таки был введен режим «черного неба», предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий, при этом Среднесибирское управление гидрометцентра обвинило коллег из Западной Сибири в незаконном введении режима «черного неба».


Изначальный прогноз метеорологов говорил, что улучшение обстановки ожидается через 1-2 дня. Сейчас томские синоптики утверждают, что дымка над городом развеется через неделю. 


В свою очередь, полпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло подчеркнул, что режим ЧС из-за лесных пожаров в Сибири введут, в случае если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. По его словам, 175 лабораторий превышение ПДК не фиксируют.


Медики советуют как можно чаще проводить влажную уборку помещений, во время пребывания на открытом воздухе необходимо использовать увлажненные марлевые маски;  по возможности минимизировать время пребывания на улице.


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