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27 июня,
2019
Новости

Томич, незаконно вырубивший лес на 2 млн, получил четыре года условно

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Суд признал виновным томича, незаконно вырубившего на 2 млн рублей деревья в районе Кузовлевского тракта, сообщает областная прокуратура.


По информации ведомства, с марта по июль 2018 года мужчина рубил на продажу деревья разных пород — сосны, пихты, березы, лиственницы — в районе Кузовлевского тракта. Специалисты оценили ущерб в 2,2 млн рублей.


Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Это и наличие у него малолетних детей государственный обвинитель принял во внимание и попросил наказание без изоляции от общества.


«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщает прокуратура.


Также с мужчины взыскали 2,25 млн рублей и изъяли бензопилы, а 57 незаконно срубленных сосен конфисковали в собственность государства. 

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