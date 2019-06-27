Томич, незаконно вырубивший лес на 2 млн, получил четыре года условно

Суд признал виновным томича, незаконно вырубившего на 2 млн рублей деревья в районе Кузовлевского тракта, сообщает областная прокуратура.





По информации ведомства, с марта по июль 2018 года мужчина рубил на продажу деревья разных пород — сосны, пихты, березы, лиственницы — в районе Кузовлевского тракта. Специалисты оценили ущерб в 2,2 млн рублей.





Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Это и наличие у него малолетних детей государственный обвинитель принял во внимание и попросил наказание без изоляции от общества.





«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщает прокуратура.





Также с мужчины взыскали 2,25 млн рублей и изъяли бензопилы, а 57 незаконно срубленных сосен конфисковали в собственность государства.