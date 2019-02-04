Добрые новости
04 февраля,
2019
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Новости

«Нет предела горю нашему»: к театру «2+Ку» несут цветы в память о Владимире Захарове

Антон Харин
Антон Харин
5 часов назад

Около театра «2+Ку» образуется стихийный мемориал. Люди весь день несут цветы, оставляют записки и рисунки в память о погибшем создателе театра живых кукол Владимире Захарове. Прощание официально еще не назначено, о дате и времени руководство театра сообщит позднее. 

«Нет предела горю нашему»: к театру «2+Ку» несут цветы в память о Владимире Захарове
Фото: Антон Харин
«Нет предела горю нашему»: к театру «2+Ку» несут цветы в память о Владимире Захарове
Фото: Антон Харин
В сгоревшей «кадочке»
В сгоревшей «кадочке»
Фото: Антон Харин
«Нет предела горю нашему»: к театру «2+Ку» несут цветы в память о Владимире Захарове
Фото: Антон Харин

Напомним, что вечером 1 февраля на территории театра произошел пожар. Пламя вспыхнуло в «кадочке» — строении в виде бочки рядом с основным зданием. При попытке потушить огонь погиб создатель театра Владимир Захаров. Прощание с ним состоится в ближайшее время, точную дату озвучит руководство театра. 


Следственный комитет уже начал проверку по факту обнаружения тела при тушении пожара. Основной же причиной возгорания в ведомстве назвали замыкание электропроводки. Также назначен ряд судебных экспертиз: медицинская, пожаротехническая и генотипическая, опрашиваются очевидцы произошедшего, чтобы окончательно установить личность погибшего, которым, согласно показаниям свидетелей, является Владимир Захаров. 


О нем:  Волшебник, который чинил небо

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