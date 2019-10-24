«Нет налички — выходи»: о работе кондукторов в томском электротранспорте

Томичи периодически жалуются на работу кондукторов в трамваях и троллейбусах. По их словам, некоторые кондукторы грубят, просят покинуть транспортное средство в случае, когда терминал не работает, а наличных средств нет.

Система безналичной оплаты проезда введена с 1 августа. Стационарный терминал не выдает билетов, однако, в случае необходимости, пассажир может распечатать билет у кондуктора, назвав последние четыре цифры в номере карты. В случае, если поездка не состоялось по вине предприятия — томичи могут написать заявление в «ТТУ» или оставить свое обращение на сайте, позже оно будет рассмотрено и деньги возвращены пассажиру.





Однако периодически случаются сбои. Вот, что пишут томичи в соцсетях:





«Зашла в один из троллейбусов, ко мне подходит кондуктор. Протягиваю ей карту, она смотрит на меня и говорит "Мелочь давай". В итоге она попросила водителя остановить "или плати нормально или выходи". Заставлять других пассажиров ждать неправильно, поэтому я вышла».





«Сел в трамвай. Кондуктор сказала, что терминал не работает, поэтому она не может принять от меня оплату. Сказала, чтобы я выходил из вагона».





В свою очередь, юристы говорят, что о неработающем терминале кондукторы должны оповещать до начала поездки. Если этого не произошло, то требования кондуктора покинуть салон, неправомерны.







Мэр Томска Иван Кляйн в эфире программы «Жизнь города» отметил, что если есть жалобы на работу кондукторов, нужно звонить по телефонам «Томского трамвайно-троллейбусного управления: 999-736, 999-638.





«В любой профессии должно быть уважение к себе, окружающим, своей профессии, где бы человек не трудился. Я однозначно на стороне жителей города. Мы в этом году все создали для ТТУ. Дальше задача руководителя подобрать нормальный коллектив и работать с этим коллективом. Меры дисциплинарной ответственности предусмотрены разные — от лишения премий и выговоров до увольнения», — подчеркнул Иван Кляйн.