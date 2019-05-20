Нескучные скамейки и зрительный зал из палет. Первый плейсмейкинг в Томске
В эти выходные активная молодежь Томска собралась для того, чтобы облагородить территорию рядом с корпусом факультета электронной техники ТУСУРа на улице Вершинина, 74. Теперь наслаждаться видами на реку можно не только со скучных скамеек, но и из модерновых домиков, из-за столов-бобин и даже с сосисками и барбекю.
Жителей города Томска на плейсмейкинг воодушевила Живая лаборатория под руководством Ники Ереминой. Плейсмейкинг – это создание пространства для проведения времени. Важно, что его сооружают сами жители города. Живая лаборатория, правда, помогла организовать воркшопы, кофе-брейк и разделение на команды, но все остальное ребята делали сами.
Построенные сооружения, по планам организаторов, должны прослужить томичам до октября, если, конечно не подвергнутся нападкам вандалов. Так как сибирской зимы они, скорее всего, не переживут.
"Это первый эксперимент такого пространства", — рассказывает нам Наташа, одна из участниц и по совместительству ответственная за питание. — "посмотрим, как будут его ипсользовать, сколько оно продержится, насколько люди культурные у нас".
Пространство стало живее, однако студенты по-прежнему предпочитают скамейки.
Результаты эксперимента вы можете оценить вместе с нами.
Для справки:
Живая лаборатория Томска (Living Lab Tomsk (LLT)) – территория экспериментов для тестирования решений в области «умного города» и комфортной городской среды в реальных условиях. Инициатива создания Живой лаборатории в Томске родилась в октябре 2017 года, выбраны улицы Усова, Вершинина и Лыткина. Первый эксперимент (LLTONE) реализуется с октября 2018 года по октябрь 2019 года, связан с созданием наполненных смыслом общественных пространств, пробуждающих дух предприимчивости и взаимодействие городских сообществ.
Плейсмейкинг – международное движение и подход к преобразованию городов. «Умный» способ создавать среду, отвечающую запросам горожан. Позволяет жителям научиться смотреть на город иначе, настраивает ценить места, оживлять застывшие пространства. Плейсмейкинг подходит и для двора дома, и для улицы, и для центральной площади. Плейсмейкинг занимается здоровьем сообществ и делает городские места знаковыми.
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