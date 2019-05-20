Нескучные скамейки и зрительный зал из палет. Первый плейсмейкинг в Томске

В эти выходные активная молодежь Томска собралась для того, чтобы облагородить территорию рядом с корпусом факультета электронной техники ТУСУРа на улице Вершинина, 74. Теперь наслаждаться видами на реку можно не только со скучных скамеек, но и из модерновых домиков, из-за столов-бобин и даже с сосисками и барбекю .

Жителей города Томска на плейсмейкинг воодушевила Живая лаборатория под руководством Ники Ереминой. Плейсмейкинг – это создание пространства для проведения времени. Важно, что его сооружают сами жители города. Живая лаборатория, правда, помогла организовать воркшопы, кофе-брейк и разделение на команды, но все остальное ребята делали сами.

Построенные сооружения, по планам организаторов, должны прослужить томичам до октября, если, конечно не подвергнутся нападкам вандалов. Так как сибирской зимы они, скорее всего, не переживут.



"Это первый эксперимент такого пространства", — рассказывает нам Наташа, одна из участниц и по совместительству ответственная за питание. — "посмотрим, как будут его ипсользовать, сколько оно продержится, насколько люди культурные у нас".

Пространство стало живее, однако студенты по-прежнему предпочитают скамейки.

Результаты эксперимента вы можете оценить вместе с нами.