Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды на день

Специалисты «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы: заменят запорные задвижки на двух участках водопроводной линии по улице Никитина. По этой причине в понедельник, 22 июля, холодную воду в домах на трех улицах Томска отключат с 9.30 до 22.00. Об этом сообщается на официальном сайте компании.