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21 июля,
2019
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Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды на день

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Специалисты «Томскводоканала» будут проводить ремонтные работы: заменят запорные задвижки на двух участках водопроводной линии по улице Никитина. По этой причине в понедельник, 22 июля, холодную воду в домах на трех улицах Томска отключат с 9.30 до 22.00. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Несколько улиц в Томске останутся без холодной воды на день

Отмечается, что без воды останутся дом № 17 по улице Киевская;  дома №№ 26 строение 3, 56, 37а, 37б, 49 по улице Никитина; дома №№ 86, 88, 92а, 92г, 94  по проспекту Фрунзе.

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства и просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.


Добавим, «Томскводоканал» является поставщиком холодного  водоснабжения и водоотведения. Вопросы относительно сроков и причин отключения горячей воды следует адресовать  АО «Томск РТС» - по телефону диспетчерской службы +7 (3822) 73-85-78.

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