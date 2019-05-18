Немстительные материалы и кто поджег Америку: Science Slam снова в Томске
В Томске прошел очередной выпуск Science Slam. Вы наверняка уже знаете, что это проект, призванный популяризировать науку. Впервые слэм был запущен немцем Грегором Бьюингом в 2010 году. Ученые могут долго рассказывать о самом гениальном из своих изобретений, и мы все равно ничего не поймем. Участники слэма пробуют рассказать о своих открытиях языком доступным, с шутками и веселыми картинками.
Один из участников томского слэма 2019 аспирант НИ ТПУ Борис Калюжный. Он француз, который восемь лет назад приехал по обмену в Томск и остался здесь неожиданно для себя и своих родителей заниматься наукой. Борис рассказывал о проблемах рационального использования леса на примере истории Красной Шапочки: «Волк хотел напасть на Красную Шапочку, но не решился следить за ней, так как все деревья вырубили». В ответ из зала ему задали вопрос, а успеет ли Борис применить свои решения к томской ситуации до того, как весь лес вырубят китайцы.
Тему защиты лесов поддержал и кандидат физико-математических наук, сотрудник НИ ТГУ Денис Касымов. Он зажигал на тему лесных пожаров. В презентации «Огонь, Дракон и Денис Петрович» молодой ученый показал, как на основе расчетов можно предотвращать пожары. Особенно публика реагировала на шутки о поджоге американских лесов, так как эксперимент проводился именно там. Благодаря математическим расчетам и аппарату «Дракон» Денису удалось рассчитать, что для возникновения пожара достаточно одной искры. Такая вот новость, подтвержденная математическими исследованиями.
Аспирант Института медицинской генетики ТНИМЦ Рената Савченко рассказала о том, что радиация не всегда плохо. Как наша чувствительность к ней определяет реакцию при лечении рака. Что за чувствительность к радиации, оказывается, отвечает какой-то специальный ген, и расщепив его, увеличивается возможность убить раковую клетку. Однако как применить это открытие в лечении раковых больных, Рената рассказать не смогла.
Аспирант Института физики прочности и материаловедения СО РАН Филипп Дьяченко рассказал о необычных материалах с памятью формы. Шутил, что те не злопамятны и не мстительны, а стрессоустойчивы и помогают людям. Так, никелид титана используется для лечения стеноза.
Собственно, Филипп Дьяченко и разделил с Денисом Касымовым с его проектом по борьбе с лесными пожарами первое место. Поздравляем их с победой.
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