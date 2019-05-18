Немстительные материалы и кто поджег Америку: Science Slam снова в Томске

В Томске прошел очередной выпуск Science Slam. Вы наверняка уже знаете, что это проект, призванный популяризировать науку. Впервые слэм был запущен немцем Грегором Бьюингом в 2010 году. Ученые могут долго рассказывать о самом гениальном из своих изобретений, и мы все равно ничего не поймем. Участники слэма пробуют рассказать о своих открытиях языком доступным, с шутками и веселыми картинками.

Один из участников томского слэма 2019 аспирант НИ ТПУ Борис Калюжный. Он француз, который восемь лет назад приехал по обмену в Томск и остался здесь неожиданно для себя и своих родителей заниматься наукой. Борис рассказывал о проблемах рационального использования леса на примере истории Красной Шапочки: «Волк хотел напасть на Красную Шапочку, но не решился следить за ней, так как все деревья вырубили». В ответ из зала ему задали вопрос, а успеет ли Борис применить свои решения к томской ситуации до того, как весь лес вырубят китайцы.





Тему защиты лесов поддержал и кандидат физико-математических наук, сотрудник НИ ТГУ Денис Касымов. Он зажигал на тему лесных пожаров. В презентации «Огонь, Дракон и Денис Петрович» молодой ученый показал, как на основе расчетов можно предотвращать пожары. Особенно публика реагировала на шутки о поджоге американских лесов, так как эксперимент проводился именно там. Благодаря математическим расчетам и аппарату «Дракон» Денису удалось рассчитать, что для возникновения пожара достаточно одной искры. Такая вот новость, подтвержденная математическими исследованиями.