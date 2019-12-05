«Нельзя лечить людей в сарае»: Дмитрий Медведев о ситуации в медицине

Дмитрий Медведев в ходе интервью рассказал о планах обновления первичной сети здравоохранения. Также глава Правительства прокомментировал жалобы врачей на низкие зарплаты.

«Это исключительно важный вопрос. Мы двольно давно совершенствуем здравоохранение, но понятно, что тот, кто не хочет видеть хорошего, тот и не увидит. Однако состояние больниц, поликлиник, высокотехнологичной помощи стало другим», — отметил глава Правительства.





Однако Дмитрий Медведев подчеркнул, что состояние первичной сети в ряде регионов остается удручающим.





«Нужны инвестиции в саму первичку. Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт в существующих. В сарях невозможно лечить людей. Этим нужно заниматься всем вместе. Каждый регион должен будет в это вложиться. Нам потребуется 550 млрд рублей в ближайшие пять лет. Жизнь показывает, что наверное цифра будет больше. Но эти деньги нельзя желать ни в коем случае», — отметил Медведев.





Так, в Томской области до 15 ноября был проведен аудит медучреждений региона первичного звена. До 10 января будет составлена программа ее перезагрузки. Мероприятия по обновлению, по планам властей региона, начнутся со второй половины 2020 года.





Также Медведев добавил, что на повестке дня стоит задача улучшение положений медиков, которые работают в сложных условиях, но получают меньше.





«Однако главным являются интересы пациентов. Все остальные эмоции, обиды нужно отодвинуть в сторону. Об этом было прямо сказано всем тем, кто отвечает за ситуацию в медицине», — прокомментировал премьер увольнения врачей.