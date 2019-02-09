Обновлено: несколько домов остаются без отопления после аварии в Октябрьском районе

Жительница дома по адресу улица Ивана Черных, 52 Елена Херман сообщила в редакцию ТВ2, что вторые сутки находится в своей квартире без отопления после вчерашней аварии на теплотрассе. По ее мнению, в остальных квартирах также нет тепла, поскольку все квартиры имеют единую систему теплоснабжения, а женщина проживает на последнем этаже и должна спустить скопившийся воздух в стояке в случае подачи тепла. Сантехники также не производили никаких ремонтных работ по вызову, сообщает Елена Херман.





В «ТомскРТС» сообщили, что за конечную подачу тепла в квартиры отвечает управляющая компания. В администрации города также утверждают, что еще вчера все дома получили отопление и отсутствие тепла сегодня может быть связано с перенастройкой, если ей занимается управляющая компания. В компании «Жилфонд», обслуживающей дома по улице Ивана Черных, оператор сообщила, что работы по подключению отопления в домах все еще ведутся и будут завершены в течение дня, однако точное время назвать невозможно.





Напомним, что вчера около полудня в районе улиц Беринга и Ивана Черных произошел выход горячей воды на поверхность. Бригады «ТомскРТС» выехали для ликвидации утечки и локализации выполнения аварийно-восстановительных работ. Сегодня в «ТомскРТС» ТВ2 сообщили, что работы по ликвидации последствий прорыва завершились ночью и все оставшиеся без тепла и воды дома запитаны по основной схеме.





ТВ2 следит за развитием событий.





UPD 17:00: Без отопления находятся несколько домов по улице Ивана Черных. По сообщениям жильцов, с утра происходил повторный прорыв на другом участке теплотрассы, работали коммунальные службы. Однако до сих пор жилые дома № 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109 — остаются без отопления после непродолжительного включения вчера вечером. Также сообщается о затоплении подвала в доме №107/1 и отсутствии там электричества. Кроме того, Елена Херман с ул. Ивана Черных, 52 также сообщила, что сантехник управляющей компании «Жилфонд» пострадал вчера при ликвидации аварии и, по его словам, находится на больничном. Жители не могут вызвать специалиста от обслуживающей компании для подключения тепла. Оператор УК «Жилфонд» сообщает, что в течение дня на теплотрассе происходили повторные технические нарушения, из-за которых начать подключение домов невозможно до полного их устранения.







UPD 17:45: В доме на улице Ивана Черных, 52 дали отопление, специалисты управляющей компании осуществляют починку промерзшего стояка.

