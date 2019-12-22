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22 декабря,
2019
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Неизвестный мужчина в Томске напал на активиста «Открытой России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

18+


На координатора «Открытой России» в Томске Сергея Иванова вчера вечером напал неизвестный. Об этом он рассказал ТВ2. Случай произошел в районе Каштака, в подъезде дома на улице 79-й Гвардейской дивизии, 10/2. 

После нападения в подъезде
После нападения в подъезде
Фото: Сергей Иванов

По словам Сергея Иванова, он возвращался с лекции по проблемам ядерной энергетики из штаба Навального в Томске. В подъезде его встретил неизвестный с закрытым лицом.

Нападавший был во всем черном, на лестнице брызнул мне чем-то в лицо, — рассказал ТВ2 Сергей Иванов. —  Мне жгло глаза, и я чувствовал вкус клея во рту. Он пытался залезть ко мне в карманы куртки, но ничего не вышло. При мне были камера и штатив, но неизвестный не пытался украсть эти предметы. Он вывалил меня на улицу, ударил меня четыре раза по голове и скрылся в неизвестном направлении. Скорее всего, мне прилетело по политическим причинам. Я курирую «Открытую Россию» по Томской области. 

Камера Сергея была в момент нападения на его шее
Камера Сергея была в момент нападения на его шее
Фото: Сергей Иванов

После нападения Сергей Иванов обратился в горбольницу № 3, но там отказали фиксировать побои без заявления в полицию. К тому же при Сергее не было никаких документов. 

Сергей Иванов на следующий день после нападения
Сергей Иванов на следующий день после нападения
Фото: Сергей Иванов

Сергей Иванов планирует написать заявление о нападении в Ленинский ОМВД. Сейчас активист хочет официально зафиксировать побои и сделать рентген. 


Информацию о нападении подтвердил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. 


«Не хотелось бы заниматься нагнетанием страстей и связывать это с активистской деятельностью, однако обстоятельства нападения, отсутствие конфликтов с соседями и то, что нападавший не пытался завладеть имуществом, настораживают и заставляют рассматривать все версии», — рассказал о возможных причинах нападения координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.


Сергей Иванов выступал против сноса жилых домов в селе Корнилово Томской области. Он проводил пикеты в защиту земельных участков, которые оказались в защитной зоне газопровода, поэтому жители вынуждены были сносить собственные дома.


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