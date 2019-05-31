Неизвестный мужчина, представляясь волонтером «Верного друга», крадет собак

Жительница Степановки Елена пожаловалась на неизвестного мужчину, который разъезжает по поселку и забирает бездомных щенков. Мужчина представляется работником организации «Верный друг», которая и занимается отловом бездомных собак. Это уже третий подобный случай.

По ее словам, в поселке ощенилась собака. Когда щенки подросли, то соседи решили вызвать волонтеров «Верного друга». В понедельник утром к дому подъехал мужчина на черной иномарке и забрал щенков. Позднее выяснилось, что к волонтерской организации он отношения не имеет.





«Куда он этих щенков девает, непонятно. Кроме этого, в поселке стали часто находить трупы собак. Возможно, их отравили», — рассказала Елена ТВ2. Женщина отметила, что несколько месяцев назад щенки появились у еще одной бездомной собаки.





«А потом она просто пропала. Мы подумали, что собака просто перенесла щенков в другое место. Но ела она всегда в определенном месте, где сейчас не появляется. Сейчас мы думаем, что их также могли забрать», — отметила женщина.





В свою очередь руководитель «Верного друга» Алена Можейко пояснила ТВ2, что данный мужчина не имеет отношения к организации.





«Это точно не наш человек, — рассказала Алена Можейко. — Во-первых, у нас нет мужчин в отлове. Так как мы сейчас ищем водителя, то собак ловят только двое. Я за рулем и еще одна девушка. Мы выезжали два раза на Степановку: один раз для отлова собак, второй — забрать труп животного».





Она добавила, что подобные случаи в Томске не так часто происходят.





«Обычно если собаки исчезают с какого-то адреса, то они либо убежали, либо мигрировали, — сказала Алена Можейко. — Нет никаких доказательств, что кто-то приезжал и забрал собак. А так, когда мы приезжаем для отлова, то местные жители знают нас и наш автомобиль. У нас две одинаковые машины. Сейчас нас мало и, бывает, мы не успеваем приезжать по заявке».