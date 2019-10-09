Неизвестные украли постройки летнего детского лагеря

«Мы проводим лагеря для детей в трудной жизненной ситуации — дети-сироты, многодетные и малообеспеченные, — сказал Виктор Сиротин. — Те, кто не может заплатить сам за свой отдых. Привлекаем гранты, спонсоров и так далее. В этом году проводили лагерь в деревне Малое Протопопово. 4 октября кто-то все спилил и вывез. Похищены летняя кухня-столовая, баня, туалеты и дрова. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, следствие ведет отдел полиции по Томскому району. Есть предполагаемый автомобиль, на котором злоумышленники все увезли — «ГАЗель» с открытым длинным кузовом с надписью «Заборы». Это просто офигенно — украсть лагерь у детей».

Неизвестные разобрали и вывезли часть построек летнего детского лагеря «Перевал» в деревне Малое Протопопово. Украли летнюю кухню-столовую, баню, туалеты и дрова. Об этом ТВ2 рассказал директор детского лагеря Виктор Сиротин.

В полиции факт происшествия подтвердили и рассказали, что 7 октября к ним поступило сообщение о хищении имущества в период с 4 по 6 октября в окрестностях Малое Протопопово. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.







Виктор Сиротин добавил, что нанесенный ущерб оценивается в 300 тысяч рублей. Сейчас они собирают деньги для восстановления лагеря, который планируется открыть в следующем году.







Реквизиты счета:





Номер: 40703.810.0.0400.0001133 Организация: ТРОБО "Добро"

ИНН: 7017997481

КПП: 701701001

Банк: Сибирский филиал ПАО "Промсвязьбанк"

БИК: 045004816

Деньги также можно перечислить на карту Сбербанка или Тинькова по 8-923-444-43-78.