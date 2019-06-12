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12 июня,
2019
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Новости

Нефтеперерабатывающий завод в Семилужках выставили на торги

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В рамках банкротства компании «Томскнефтепереработка» на торги выставлен имущественный комплекс компании, об этом сообщает издание Коммерсант. ​

Нефтеперерабатывающий завод в Семилужках выставили на торги
Фото: Архив ТВ2

Начальная цена лота – 4,8 млрд руб. Как следует из документации торгов, в составе лота – административные здания, складской комплекс, нефтепровод, емкости для нефти, инженерные сети, оборудование, спецодежда и т.д. Аукцион назначен на 17 июля. 

Потенциальные претенденты на покупку должны внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. То есть, 483 млн руб.


Напомним, компания «Томскнефтепереработка» была признана банкротом в 2016 году. В отношении экс-главы «Томскнефтепереработки» Андрея Кнауба ведется следствие. Он обвиняется по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Мошенничество в особо крупном размере», максимальная санкция которой —  лишение свободы на срок до десяти лет.

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