Нефтеперерабатывающий завод в Семилужках выставили на торги

В рамках банкротства компании «Томскнефтепереработка» на торги выставлен имущественный комплекс компании, об этом сообщает издание Коммерсант. ​

Начальная цена лота – 4,8 млрд руб. Как следует из документации торгов, в составе лота – административные здания, складской комплекс, нефтепровод, емкости для нефти, инженерные сети, оборудование, спецодежда и т.д. Аукцион назначен на 17 июля.

Потенциальные претенденты на покупку должны внести задаток в размере 10% от начальной цены лота. То есть, 483 млн руб.





Напомним, компания «Томскнефтепереработка» была признана банкротом в 2016 году. В отношении экс-главы «Томскнефтепереработки» Андрея Кнауба ведется следствие. Он обвиняется по статьям «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и «Мошенничество в особо крупном размере», максимальная санкция которой — лишение свободы на срок до десяти лет.