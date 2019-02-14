Нефтегазовый комплекс Томской области обеспечивает 30% валового продукта

Объем добычи нефти в Томской области по итогам 2018 года составил 9,8 млн тонн, газа — 6,5 млрд кубических метров, сообщил журналистам сегодня заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Для сравнения: в 2017 году нефти было добыто 8,9 млн тонн, а газа 5 млрд кубических метров. В экономике Томской области нефтегазовая отрасль составляет 30% внутреннего валового продукта. Налоги от НГК составляют от 25 до 28% консолидированного бюджета Томской области.

В 2018 году были открыты четыре новых месторождения нефти, на геологоразведочные работы было потрачено 3,5 млрд рублей. На работы по поиску новых залежей нефти и газа в 2019 году нефтяные компании и Газпром планируют потратить 5,6 млрд рублей, что на 60% больше, чем в 2018-м.

Строительство комплекса по сжижению природного газа (СПГ) в Шегарском районе может начаться в 2019 году, считает Игорь Шатурный. Соответствующая документация уже прошла экспертизу. Комплекс сжижения природного газа возводится в Шегарском районе Томской области в рамках масштабной программы Газпрома по газификации регионов РФ. Его основное назначение - подготовка и сжижение природного газа, поступающего по газопроводу-отводу из газораспределительной сети (ГРС) «Каргала» и использующегося в качестве альтернативного источника газоснабжения для удаленных от магистральных газопроводов районов. Завод должен обеспечить природным газом Тегульдет, Подгорное, Бакчар, а также село Вороновка.





Администрация Томской области рассчитывала, что Газпром начнет строительство СПГ еще в 2017 году, но что-то пошло не так.

«В этом году будем надеяться, что финансирование будет открыто и будет объявлен конкурс, — отметил Игорь Шатурный. <...> Данный завод был запроектирован по мощности шесть тонн в час, но потребности увеличились. Мы обратились в Газпром, чтобы они увеличили до семи тонн в час».