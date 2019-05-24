Недостроенное метро в Омске зальют бетоном

Власти Омской области решили залить недостроенный участок городского метро цементно-песчаным раствором и бетонированной глиной. Об этом сообщает «Тайг.инфо» со ссылкой на правительство региона.

«Решение о смене «сухого» способа консервации на «мокрый» сооружений Первоочередного участка омского метрополитена от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» было принято в связи с ограниченными возможностями областного бюджета и в целях снижения эксплуатационных затрат на содержание законсервированных участков, — прокомментировал решение замминистра промышленности, транспорта и инновационных технологий региона Игорь Лукьянов. — Вид консервации правобережного участка первой линии метро (станция «Библиотека им. А.С. Пушкина»), а также пускового участка (станции «Заречная и «Кристалл») изменен не будет: на этих участках будет осуществлена «сухая» консервация».







Напомним, в начале мая 2018 года правительство Омской области решило заморозить строительство омского метрополитена, которое было начато 27 лет назад в 1992 году. Первый заместитель главы регионального правительства Валерий Бойко отметил, что не стоит рассматривать это как окончательное «закапывание» метро. По его словам, власти области рассмотрят варианты дальнейшего использования построенных тоннелей.

Но это касается только участка от станции «Библиотека им. Пушкина» на Левый берег. В Октябрьском округе это делается навсегда, поскольку эксперты не видят там перспектив роста пассажиропотока. Врио омского губернатора Александр Бурков предложил на этом месте разбить парк, который планируется сделать ко Дню города.





в строительство метро уже вложено 14 миллиардов рублей. За 27 лет в Омске построили только одну станцию метро - «Пушкинскую». Для жителей города открыли ее подземный переход.





На подготовку проекта консервации омского метро, по некоторым данным, потребуется 80 миллионов рублей, а на его исполнение — еще 400 миллионов. В рамках проекта планируется завершить строительство станции «Заречная», а площадку на станции «Кристалл» полностью закрыть.





Первую линию омского метро планировали открыть в 2008 году, затем сроки неоднократно переносили. В 2012 году премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на строительство, чтобы открыть метро к 300-летию Омска в 2016 году.

