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19 октября,
2019
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Не выходит на связь: полиция разыскивает мужчину в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томские полицейские разыскивают 32-летнего Кирилла Курочкина. Мужчина уехал на машине 16 октября, и до настоящего времени о нем ничего не известно. 

Не выходит на связь: полиция разыскивает мужчину в Томске
Фото: УМВД по Томской области

Устанавливается местонахождение без вести пропавшего Курочкина Кирилла Игоревича 1987 года рождения, который 16 октября 2019 года около 20 часов 00 минут уехал на а/м «Мицубиси Лансер», гос. номер С036НР 70, серого цвета, из дома по улице Лебедева, 65 в г. Томске и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит, местонахождение не известно, — говорится в сообщении УМВД по Томской области.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые. Был одет в полосатую футболку, серую толстовку, светло-голубые джинсы и синие кроссовки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного лица, просят сообщить по телефонам: 8 (3822) 795-646, 8 (3822) 795-648 или 02 (с сотового 102) либо по «телефону доверия», входящему в систему «горячей линии МВД России» 8 (3822) 4-9999-4.

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