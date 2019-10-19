Не выходит на связь: полиция разыскивает мужчину в Томске

Устанавливается местонахождение без вести пропавшего Курочкина Кирилла Игоревича 1987 года рождения, который 16 октября 2019 года около 20 часов 00 минут уехал на а/м «Мицубиси Лансер», гос. номер С036НР 70, серого цвета, из дома по улице Лебедева, 65 в г. Томске и до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит, местонахождение не известно, — говорится в сообщении УМВД по Томской области.