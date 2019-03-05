Добрые новости
05 марта,
2019
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«Не виновата»: в Томске пройдет концерт в поддержку жертв домашнего насилия

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

8 марта в Томске пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин, перенесших домашнее насилие. Собранные деньги будут направлены в кризисный центр «АННА», оказывающий помощь женщинам по всей России. 

«Не виновата»: в Томске пройдет концерт в поддержку жертв домашнего насилия

Томск стал участником акции наряду с еще четырнадцатью городами, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Минск, Иркутск, Новосибирск и другие. Идея акция родилась у музыканта, участника групп Kick Chill и «ТУГГ» в Брянске Васи Огонечка и у томской солистки панк-группы «Позоры» Лены Кузнецовой, которые хотели сделать серию благотворительных концертов к 8 марта.

Насилие над женщинами до сих пор считается социальной нормой, — рассказывает ТВ2 Вася Огонечек. — Она, как вещь, передается из рук отца в руки мужа, который вместе со штампом в паспорте получает моральное право ее «воспитывать». С детства мне навязывали, что так правильно, так везде. И с детства я понимал, что так быть не должно. Когда я только планировал акцию «НЕ ВИНОВАТА», я думал, что домашнее насилие - это как раз та тема фем-повестки, с которой никто не будет спорить. Та тема, которую все захотят поддержать. Но нет. Как выяснилось, и такой вопрос люди боятся поднимать даже внутри панк-сообщества. «Я не хочу поддерживать феминисток». «Я считаю, что проблема надуманная». «Лучше бы собирали деньги бездомным животным». Мне страшно. Мне ужасно. Мне стыдно.
Вася Огонечек, музыкант
Вася Огонечек, музыкант

По словам Лены Кузнецовой, организаторы концерта по всей России сталкиваются с проблемами.

Восьмое марта — это день, который был создан именно для того, чтобы говорить о проблемах женщин. Это день солидарности за права женщин — за те права, которые у нас уже есть, и за те, которых у нас нет — например, выйти ночью на улицу и не трястись от каждого шороха. Или вернуться домой и не обнаружить там однажды вместо любящего мужа далекую и несуществующую проблему, придуманную феминистками - проблему домашнего насилия. Этот день у нас забрали. Организаторы по всей России сталкиваются с тем, что «повестка какая-то непраздничная», «мрачная афиша» и т.п. Ты женщина, когда ты цветочек и украшение коллектива, а когда тебе больно или плохо, ты уже не считаешься. Это не твой день. Мы делаем эту акцию в том числе и для того, чтобы вернуть его себе.
Лена Кузнецова, организатор и фронтвумен панк-группы «Позоры»
Лена Кузнецова, организатор и фронтвумен панк-группы «Позоры»

В Томске с организацией концерта помогает Егор Вольф — музыкант групп «Позоры», «Власть», «Смех Зелибобы».

Почему я считаю, что это важно? Если говорить самым простым языком – бить людей вообще нехорошо, а вдвойне нехорошо, когда ты подвергаешься опасности физического насилия в родном доме. Типа если не там, то где вообще можно себя ощущать в безопасности? Есть большая такая надежда, что акция донесет до нуждающихся в помощи, что выход есть, что есть люди, готовые помочь, стоит только позвонить.
Егор Вольф
Егор Вольф

Концерт пройдет в баре The Bullz на проспекте Ленина 80/1. Начало в 19.00. На сцену выйдут такие группы, как «Позоры», MISTER SIR, Hexe, «Зачарованные», Marshall Fishwick и Fame Akvinsky. 


Вход на мероприятие платный. Цена билета — 200 рублей. Все деньги, собранные в ходе концерта, перечислят благотворительному фонду «АННА», который одним из первых начал помогать жертвам семейного насилия в России.


Председатель Центра по предотвращению насилия «АННА», член Координационного совета по гендерным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты РФ Марина Писклакова-Паркер рассказывала ТВ2, что замыливание темы гендерного насилия в России происходит даже на уровне статистики. К примеру, до сих пор нет открытых данных об убитых в семье в результате насилия над ними. С экранов телевизора над домашним насилием шутят, а НКО, занимающиеся этой проблематикой, сталкиваются с проблемами — их признают иностранными агентами, ограничивают их деятельность.

В России патриархальная культура. И не просто патриархальная, а глубоко мачистская, которая относится к женщинам без уважения. Конечно, внешнее уважение к женщине — двери открыть, например — присутствует, но глубокое понимание того, что у женщины есть право на жизнь, право на защиту, право на безопасную семью, не транслируется. Посмотрите: в России способность женщины рожать детей рассматривается как функция женщины. И опять-таки ответственность за рождение детей возлагается только на женщину, мужчинам не говорят становиться ответственнее. Поэтому в принципе, когда в обществе нет глубокого уважения к женщине, проблема насилия над ней обесценивается, — говорила Марина Писклакова-Паркер.

Телефон доверия:

Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию (при поддержке центра «АННА»): 8-800-7000-600 (с 07.00 до 21.00 по Москве)


Контакты кризисного центра в Томске:

Томск, ул. Говорова, 76/1; служба «Кризисный центр для женщин» муниципального учреждения профилактики и социальной адаптации «Семья» г. Томска; тел. 8 (3822) 624400, 8 (953) 9145725 - круглосуточно, сайт http://semya-tomsk.ru/krizisniy.html; эл. почта dtm-12@mail.ru



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