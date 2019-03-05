«Не виновата»: в Томске пройдет концерт в поддержку жертв домашнего насилия

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8 марта в Томске пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин, перенесших домашнее насилие. Собранные деньги будут направлены в кризисный центр «АННА», оказывающий помощь женщинам по всей России.

Томск стал участником акции наряду с еще четырнадцатью городами, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Минск, Иркутск, Новосибирск и другие. Идея акция родилась у музыканта, участника групп Kick Chill и «ТУГГ» в Брянске Васи Огонечка и у томской солистки панк-группы «Позоры» Лены Кузнецовой, которые хотели сделать серию благотворительных концертов к 8 марта.

Насилие над женщинами до сих пор считается социальной нормой, — рассказывает ТВ2 Вася Огонечек. — Она, как вещь, передается из рук отца в руки мужа, который вместе со штампом в паспорте получает моральное право ее «воспитывать». С детства мне навязывали, что так правильно, так везде. И с детства я понимал, что так быть не должно. Когда я только планировал акцию «НЕ ВИНОВАТА», я думал, что домашнее насилие - это как раз та тема фем-повестки, с которой никто не будет спорить. Та тема, которую все захотят поддержать. Но нет. Как выяснилось, и такой вопрос люди боятся поднимать даже внутри панк-сообщества. «Я не хочу поддерживать феминисток». «Я считаю, что проблема надуманная». «Лучше бы собирали деньги бездомным животным». Мне страшно. Мне ужасно. Мне стыдно.

По словам Лены Кузнецовой, организаторы концерта по всей России сталкиваются с проблемами.

Восьмое марта — это день, который был создан именно для того, чтобы говорить о проблемах женщин. Это день солидарности за права женщин — за те права, которые у нас уже есть, и за те, которых у нас нет — например, выйти ночью на улицу и не трястись от каждого шороха. Или вернуться домой и не обнаружить там однажды вместо любящего мужа далекую и несуществующую проблему, придуманную феминистками - проблему домашнего насилия. Этот день у нас забрали. Организаторы по всей России сталкиваются с тем, что «повестка какая-то непраздничная», «мрачная афиша» и т.п. Ты женщина, когда ты цветочек и украшение коллектива, а когда тебе больно или плохо, ты уже не считаешься. Это не твой день. Мы делаем эту акцию в том числе и для того, чтобы вернуть его себе.

В Томске с организацией концерта помогает Егор Вольф — музыкант групп «Позоры», «Власть», «Смех Зелибобы».

Почему я считаю, что это важно? Если говорить самым простым языком – бить людей вообще нехорошо, а вдвойне нехорошо, когда ты подвергаешься опасности физического насилия в родном доме. Типа если не там, то где вообще можно себя ощущать в безопасности? Есть большая такая надежда, что акция донесет до нуждающихся в помощи, что выход есть, что есть люди, готовые помочь, стоит только позвонить.

Концерт пройдет в баре The Bullz на проспекте Ленина 80/1. Начало в 19.00. На сцену выйдут такие группы, как «Позоры», MISTER SIR, Hexe, «Зачарованные», Marshall Fishwick и Fame Akvinsky.

Вход на мероприятие платный. Цена билета — 200 рублей. Все деньги, собранные в ходе концерта, перечислят благотворительному фонду «АННА», который одним из первых начал помогать жертвам семейного насилия в России.

Председатель Центра по предотвращению насилия «АННА», член Координационного совета по гендерным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты РФ Марина Писклакова-Паркер рассказывала ТВ2, что замыливание темы гендерного насилия в России происходит даже на уровне статистики. К примеру, до сих пор нет открытых данных об убитых в семье в результате насилия над ними. С экранов телевизора над домашним насилием шутят, а НКО, занимающиеся этой проблематикой, сталкиваются с проблемами — их признают иностранными агентами, ограничивают их деятельность.