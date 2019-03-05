«Не виновата»: в Томске пройдет концерт в поддержку жертв домашнего насилия
8 марта в Томске пройдет благотворительный концерт в поддержку женщин, перенесших домашнее насилие. Собранные деньги будут направлены в кризисный центр «АННА», оказывающий помощь женщинам по всей России.
Томск стал участником акции наряду с еще четырнадцатью городами, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Минск, Иркутск, Новосибирск и другие. Идея акция родилась у музыканта, участника групп Kick Chill и «ТУГГ» в Брянске Васи Огонечка и у томской солистки панк-группы «Позоры» Лены Кузнецовой, которые хотели сделать серию благотворительных концертов к 8 марта.
По словам Лены Кузнецовой, организаторы концерта по всей России сталкиваются с проблемами.
В Томске с организацией концерта помогает Егор Вольф — музыкант групп «Позоры», «Власть», «Смех Зелибобы».
Концерт пройдет в баре The Bullz на проспекте Ленина 80/1. Начало в 19.00. На сцену выйдут такие группы, как «Позоры», MISTER SIR, Hexe, «Зачарованные», Marshall Fishwick и Fame Akvinsky.
Вход на мероприятие платный. Цена билета — 200 рублей. Все деньги, собранные в ходе концерта, перечислят благотворительному фонду «АННА», который одним из первых начал помогать жертвам семейного насилия в России.
Председатель Центра по предотвращению насилия «АННА», член Координационного совета по гендерным проблемам при Министерстве труда и социальной защиты РФ Марина Писклакова-Паркер рассказывала ТВ2, что замыливание темы гендерного насилия в России происходит даже на уровне статистики. К примеру, до сих пор нет открытых данных об убитых в семье в результате насилия над ними. С экранов телевизора над домашним насилием шутят, а НКО, занимающиеся этой проблематикой, сталкиваются с проблемами — их признают иностранными агентами, ограничивают их деятельность.
В России патриархальная культура. И не просто патриархальная, а глубоко мачистская, которая относится к женщинам без уважения. Конечно, внешнее уважение к женщине — двери открыть, например — присутствует, но глубокое понимание того, что у женщины есть право на жизнь, право на защиту, право на безопасную семью, не транслируется. Посмотрите: в России способность женщины рожать детей рассматривается как функция женщины. И опять-таки ответственность за рождение детей возлагается только на женщину, мужчинам не говорят становиться ответственнее. Поэтому в принципе, когда в обществе нет глубокого уважения к женщине, проблема насилия над ней обесценивается, — говорила Марина Писклакова-Паркер.
Телефон доверия:
Всероссийский бесплатный телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию (при поддержке центра «АННА»): 8-800-7000-600 (с 07.00 до 21.00 по Москве)
Контакты кризисного центра в Томске:
Томск, ул. Говорова, 76/1; служба «Кризисный центр для женщин» муниципального учреждения профилактики и социальной адаптации «Семья» г. Томска; тел. 8 (3822) 624400, 8 (953) 9145725 - круглосуточно, сайт http://semya-tomsk.ru/krizisniy.html; эл. почта dtm-12@mail.ru
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