«Не проспи симптомы рака»: томички смогут пройти бесплатное обследование груди

Жительницы Томской области смогут бесплатно пройти маммографическое обследование груди, сообщает Томский онкологический диспансер. Две субботы подряд, 16 и 23 марта, акция «Женский день: не проспи симптомы рака» пройдет в больницах города и области, где есть специальное оборудование — маммографы. Направление от врача для обследования не понадобится.





«Маммография — основной метод раннего выявления рака молочной железы. Сегодня это одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний, диагностируемых у женщин во всем мире. Маммоскрининг занимает всего 10 минут, но позволяет обнаружить заболевание на самых ранних стадиях, когда оно успешно лечится», — отмечает главный врач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.





В Томске обследования проведут в онкодиспансере и городских больницах №2 и №3. В Северске и Стрежевом пациенток примут местные больницы. В районах Томской области в акции будут участвовать Асиновская, Парабельская, Колпашевская, Тегульдетская, Зырянская, Бакчарская, Шегарская, Кривошеинская, Чаинская и Томская районные больницы.