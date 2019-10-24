Не прошло и шести лет: проект дороги Тайга — Томск отправлен на экспертизу

Проект дороги Томск — Тайга спустя шесть лет после первой информации о ее строительстве направлен на экспертизу. Губернатор Кемеровской области подписал распоряжение о согласовании документации по планировке территории для строительства дороги.

«Мы работаем над тем, чтобы в этом году получить [заключение]. Работаем над тем, чтобы привлечь, в том числе, федеральный бюджет. Когда будет ясна стоимость проекта в целом, будем заниматься источниками финансирования», — сообщил Баев.

Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев рассказал ТАСС, что проект автодороги уже разработан и направлен на экспертизу.

Напомним, что дорогу, которая бы соединила Томскую и Кемеровскую области, власти обещают с 2013 года. Первое соглашение о строительстве трассы Томск – Тайга глава региона Сергей Жвачкин подписал с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым в октябре 2014 года.





По предварительным расчетам, проект оценивается в семь миллиардов рублей. Как ранее сообщил первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев, четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.





Начало будущей трассы со стороны Томской области примыкает к существующей автодороге Томск – Мирный. Трасса пройдет в обход Мирного, Малого и Большого Протопопово, а выйдет на дорогу Большое Протопопово – Межениновка (этот участок будет реконструирован). Также планируется задействовать существующую дорогу Межениновка – Басандайка. На участке от Басандайки до поселка Таежный дорога отсутствует, и ее необходимо построить, а от Таежного до Тайги будет реконструирован щебеночный участок.





Читайте также:





По дороге Тайга — Томск

