Названы основные причины вызова скорой помощи в Томской области

За шесть месяцев 2019 года бригады скорой помощи 598 раз выезжали к больным с острым инфарктом миокарда, 1223 — к пациентам с инсультом, 697 раз — на дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал Область здоровья.





«Среднее время приезда скорой по экстренным вызовам в Томской области составляет 18 минут, что соответствует нормативу времени ожидания скорой медицинской помощи, утвержденному Минздравом РФ. <…> Доезд кареты скорой помощи до 20 минут составил 97,2 %», – говорится в сообщении.





Всего за первое полугодие 2019 года томичи обратились в скорую 147 835 раз. Около 65 % вызовов — экстренные. К разряду экстренных относятся вызовы, где присутствуют явные признаки угрозы жизни - нарушения сознания, сердечной деятельности, дыхания, а также кровотечения, дорожно-транспортные травмы, падения с высоты, роды.